У Луцьку під час безкоштовного медогляду в однієї жінки виявили рак





Про результати мамографічної діагностики повідомляє Волинський обласний центр здоров’я.



Так, на Театральному майдані обласного центру 19 жовтня з 10-ї до 16-ї години працював пересувний мамограф.



Відтак, "виявили 8 патологій: 1 рак, 1 фіброаденому, 1 новоутвір, 2 кисти та 3 патології, що потребують додаткового обстеження. У 22-х жінок виявлено дифузну мастопатію – доброякісні ущільнення. 41-не обстеження – норма", - йдеться у повідомлені.



Усіх обстежених жінок повідомили про результати.



Нагадаємо, що у Луцьку



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