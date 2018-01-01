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У Луцьку під час безкоштовного медогляду в однієї жінки виявили рак

У Луцьку під час безкоштовного медогляду в однієї жінки виявили рак
У Луцьку в рамках акції до Всеукраїнського дня боротьби із раком молочної залози обстежили 71 жінку. В одної жінки виявили рак.

Про результати мамографічної діагностики повідомляє Волинський обласний центр здоров’я.

Так, на Театральному майдані обласного центру 19 жовтня з 10-ї до 16-ї години працював пересувний мамограф.

Відтак, "виявили 8 патологій: 1 рак, 1 фіброаденому, 1 новоутвір, 2 кисти та 3 патології, що потребують додаткового обстеження. У 22-х жінок виявлено дифузну мастопатію – доброякісні ущільнення. 41-не обстеження – норма", - йдеться у повідомлені.

Усіх обстежених жінок повідомили про результати.

Нагадаємо, що у Луцьку виявили 4-ох хворих на гепатит під час безкоштовного обстеження.

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Теги: мамограф, обстеження, рак, Луцьк
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