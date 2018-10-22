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Творці «Орла і Решки» знімають у Луцьку нове тревел-шоу. ВІДЕО

Творці «Орла і Решки» знімають у Луцьку нове тревел-шоу. ВІДЕО
Режисер та екс-ведучий програми «Орел і Решка» Євгеній Синельников зі знімальною групою 3 дні провів у Луцьку, знімаючи матеріал для нової тревел-програми про Україну «Дома лучше».

Так, зйомки у Луцьку стартували 19 жовтня та завершаться сьогодні, 22 жовтня. Відео зі зйомок режисер виклав у своєму профілі в Instagram.

Як розповів у коментарі Інформаційному агентству «ВолиньPost» очільник клубу «Айна Бера Луцьк» Сергій Ващук, у зйомках взяли участь 5 лицарів із клубу.

Протягом першого дня зйомки тривали у розважальному комплексі «Адреналін», де нещодавно відкрили музей сучасного мистецтва, вчора ж зйомки розгорнулися біля будинку відомого скульптора Миколи Голованя та у замку Любарта – там, зокрема, знімали сцени лицарських боїв.

«Це проект по Україні, для популяризації туризму. Програма на кшталт «Орла і Решки», але по Україні, її показуватимуть на YouTubе-каналі, адже цільова аудиторія – молодь, яка подорожує, яка мало дивиться телевізор… Ми брали участь вчора у благодійній акції на підтримку Мар’яни Пархом’юк, а тоді взяли участь у зйомках – демонстрували лицарські бої, був видовищний бій із використанням вогню, а також розповідали про Луцьк», - розповів хлопець.

За його словами, випуск про Луцьк має вийти у грудні цього року. У ньому йтиметься про туристичні цікавинки міста.

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Рубилово

Допис, поширений Синельников Евгений (@synelnykov_yevgen)


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Теги: тревел-шоу, Айна Бера Луцьк, Орел і Решка
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