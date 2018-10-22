Творці «Орла і Решки» знімають у Луцьку нове тревел-шоу. ВІДЕО

Режисер та екс-ведучий програми «Орел і Решка»зі знімальною групою 3 дні провів у Луцьку, знімаючи матеріал для нової тревел-програми про Україну «Дома лучше».Так, зйомки у Луцьку стартували 19 жовтня та завершаться сьогодні, 22 жовтня. Відео зі зйомок режисер виклав у своєму профілі в Instagram.Як розповів у коментаріочільник клубу «Айна Бера Луцьк», у зйомках взяли участь 5 лицарів із клубу.Протягом першого дня зйомки тривали у розважальному комплексі «Адреналін», де нещодавно відкрили музей сучасного мистецтва, вчора ж зйомки розгорнулися біля будинку відомого скульптората у замку Любарта – там, зокрема, знімали сцени лицарських боїв.«Це проект по Україні, для популяризації туризму. Програма на кшталт «Орла і Решки», але по Україні, її показуватимуть на YouTubе-каналі, адже цільова аудиторія – молодь, яка подорожує, яка мало дивиться телевізор… Ми брали участь вчора у благодійній акції на підтримку, а тоді взяли участь у зйомках – демонстрували лицарські бої, був видовищний бій із використанням вогню, а також розповідали про Луцьк», - розповів хлопець.За його словами, випуск про Луцьк має вийти у грудні цього року. У ньому йтиметься про туристичні цікавинки міста.