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Онуфрій приїхав до Луцька. ФОТО

Онуфрій приїхав до Луцька. ФОТО
Предстоятель Української православної церкви (Московського патріархату) митрополит Онуфрій приїхав до Луцька.

Священнослужитель прибув до Луцька близько 10-ої години 23 жовтня.

Зазначимо, офіційна мета приїзду митрополита Онуфрія до Луцька - предстоятельський візит із нагоди дня пам’яті всіх святих землі Волинської.

Як розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost речник Волинської єпархії УПЦ Олег Точинський, митрополит Онуфрій візьме участь в урочистому богослужінні з нагоди престольного свята у кафедральному соборі Всіх святих землі Волинської.

Наразі триває служба у нижньому храмі.

Інших подробиць поки не повідомляють.

Цікаво, по периметру храму працюють щонайменше два екіпажі патрульних поліцейських, а також чергують вибухотехніки.

Онуфрій приїхав до Луцька. ФОТО
Онуфрій приїхав до Луцька. ФОТО
Онуфрій приїхав до Луцька. ФОТО
Онуфрій приїхав до Луцька. ФОТО
Онуфрій приїхав до Луцька. ФОТО
Онуфрій приїхав до Луцька. ФОТО
Онуфрій приїхав до Луцька. ФОТО
Онуфрій приїхав до Луцька. ФОТО
Онуфрій приїхав до Луцька. ФОТО
Онуфрій приїхав до Луцька. ФОТО
Онуфрій приїхав до Луцька. ФОТО

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Теги: Онуфрій, УПЦ МП, церква
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Коментарі 3
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Рюзскій мір!
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Комуняку на гіляку.
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Дякуємо Богу за нашого Блаженнішого!
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