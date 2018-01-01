Онуфрій приїхав до Луцька. ФОТО
Сьогодні, 10:28
Предстоятель Української православної церкви (Московського патріархату) митрополит Онуфрій приїхав до Луцька.
Священнослужитель прибув до Луцька близько 10-ої години 23 жовтня.
Зазначимо, офіційна мета приїзду митрополита Онуфрія до Луцька - предстоятельський візит із нагоди дня пам’яті всіх святих землі Волинської.
Як розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost речник Волинської єпархії УПЦ Олег Точинський, митрополит Онуфрій візьме участь в урочистому богослужінні з нагоди престольного свята у кафедральному соборі Всіх святих землі Волинської.
Наразі триває служба у нижньому храмі.
Інших подробиць поки не повідомляють.
Цікаво, по периметру храму працюють щонайменше два екіпажі патрульних поліцейських, а також чергують вибухотехніки.
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Священнослужитель прибув до Луцька близько 10-ої години 23 жовтня.
Зазначимо, офіційна мета приїзду митрополита Онуфрія до Луцька - предстоятельський візит із нагоди дня пам’яті всіх святих землі Волинської.
Як розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost речник Волинської єпархії УПЦ Олег Точинський, митрополит Онуфрій візьме участь в урочистому богослужінні з нагоди престольного свята у кафедральному соборі Всіх святих землі Волинської.
Наразі триває служба у нижньому храмі.
Інших подробиць поки не повідомляють.
Цікаво, по периметру храму працюють щонайменше два екіпажі патрульних поліцейських, а також чергують вибухотехніки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 3
Рюзскій мір!
Комуняку на гіляку.
Дякуємо Богу за нашого Блаженнішого!
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