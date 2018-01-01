Онуфрій приїхав до Луцька. ФОТО

Онуфрій приїхав до Луцька.



Священнослужитель прибув до Луцька близько 10-ої години 23 жовтня.



Зазначимо, офіційна мета приїзду митрополита Онуфрія до Луцька - предстоятельський візит із нагоди дня пам’яті всіх святих землі Волинської.



Як розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost речник Волинської єпархії УПЦ Олег Точинський, митрополит Онуфрій візьме участь в урочистому богослужінні з нагоди престольного свята у кафедральному соборі Всіх святих землі Волинської.



Наразі триває служба у нижньому храмі.



Інших подробиць поки не повідомляють.



Цікаво, по периметру храму працюють щонайменше два екіпажі патрульних поліцейських, а також чергують вибухотехніки.





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