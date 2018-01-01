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Із офісу волинської фірми поцупили готівку

Із офісу волинської фірми поцупили готівку
У Ковелі на вулиці Володимира Кияна невідомі обчистили офіс місцевого підприємства.

Про це пише Район. Ковель.

Невідомі пошкодили металеві ґрати на вікні та проникли до офісного приміщення ТОВ «Вартіс». Звідти вони вкрали готівкою 14 тисяч гривень.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Під час проведення огляду місця події працівниками поліції було виявлено сліди на пошкоджених ґратах.

Ковельський міськрайонний суд призначив судову трасологічну експертизу, до проведення якої залучив експертів Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

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Теги: крадіжка, Волинь
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