Із офісу волинської фірми поцупили готівку





Про це пише



Невідомі пошкодили металеві ґрати на вікні та проникли до офісного приміщення ТОВ «Вартіс». Звідти вони вкрали готівкою 14 тисяч гривень.



За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Під час проведення огляду місця події працівниками поліції було виявлено сліди на пошкоджених ґратах.



Ковельський міськрайонний суд призначив судову трасологічну експертизу, до проведення якої залучив експертів Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

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