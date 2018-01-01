Маленький волинянин потребує допомоги на лікування

Сергія Мучака. 12-річний син Вадим захворів на прогресуючу дистрофію Дюшена.



Про це повідомляє



Хлопчик завжди був надзвичайно рухливим, але нині він уже не може ходити. Щоб зупинити хворобу, потрібні ліки Translarna (Ataluren - діюча речовина) та операція. Ліки, які треба приймати пожиттєво, можна купити за кордоном, місячний курс коштує понад 4000 євро.



Вадим талановитий хлопець – він гарно малює. Тож уже організовано продаж його картин, і виручені гроші батьки Сергій та Наталія зможуть витратити на лікування сина.



Просять всіх небайдужих допомогти Вадимові одужати.



Картка «ПриватБанку» мами, Мучак Наталії Миколаївни

5168 7573 7085 8567

Телефон: 099-291-26-69



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