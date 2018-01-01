Маленький волинянин потребує допомоги на лікування
Сьогодні, 22:12
Непрохане лихо сталося в сім’ї відомого волинського спортсмена, тренера, чемпіона Європи з бодібілдингу Сергія Мучака. 12-річний син Вадим захворів на прогресуючу дистрофію Дюшена.
Про це повідомляє ВолиньSport.
Хлопчик завжди був надзвичайно рухливим, але нині він уже не може ходити. Щоб зупинити хворобу, потрібні ліки Translarna (Ataluren - діюча речовина) та операція. Ліки, які треба приймати пожиттєво, можна купити за кордоном, місячний курс коштує понад 4000 євро.
Вадим талановитий хлопець – він гарно малює. Тож уже організовано продаж його картин, і виручені гроші батьки Сергій та Наталія зможуть витратити на лікування сина.
Просять всіх небайдужих допомогти Вадимові одужати.
Картка «ПриватБанку» мами, Мучак Наталії Миколаївни
5168 7573 7085 8567
Телефон: 099-291-26-69
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Про це повідомляє ВолиньSport.
Хлопчик завжди був надзвичайно рухливим, але нині він уже не може ходити. Щоб зупинити хворобу, потрібні ліки Translarna (Ataluren - діюча речовина) та операція. Ліки, які треба приймати пожиттєво, можна купити за кордоном, місячний курс коштує понад 4000 євро.
Вадим талановитий хлопець – він гарно малює. Тож уже організовано продаж його картин, і виручені гроші батьки Сергій та Наталія зможуть витратити на лікування сина.
Просять всіх небайдужих допомогти Вадимові одужати.
Картка «ПриватБанку» мами, Мучак Наталії Миколаївни
5168 7573 7085 8567
Телефон: 099-291-26-69
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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