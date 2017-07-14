вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Задовільно: розповіли про підготовку Волині до опалювального сезону

Задовільно: розповіли про підготовку Волині до опалювального сезону
На Волині у ході підготовки до опалювального сезону заготували тисячі тонн матеріалів для посипання доріг, підготували десятки котелень та понад тисячу закладів соціальної сфери, тож загалом готовність до опалювального сезону оцінили як задовільну.

Про це стало відомо 24 жовтня під час розширеного засідання колегії ОДА.

Начальник департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Андрій Пиріг розповів про результати підготовки до опалювального сезону.

«В цілому область підготовлена до опалювального сезону задовільно. Ще в травні були розроблені заходи, які перебували на контролі», -розповів Пиріг. За його словами, підготували 1027 котелень, 61 тепловий пункт, замінено понад 7 км мережі. Підготували також 645 шкіл, понад 400 шкіл та 47 лікарень, 33 очисні споруди.

Окрім того, заключили договори на 45 додаткових одиниць техніки, на випадок сильних снігопадів. також заготували досить піску 31 тис тонн для посипки доріг та 13, 1 тс тонн пісково-соляної суміші.

Загалом в області на підготовку залучили 314 млн грн.,понад 200 з яких спрямували на ремонт доріг. Водночас за совами Пирога, місцеві бюджети виділяють недостатньо коштів на підготовку, адже більшість із них витрачають на дороги та благоустрій. Натомість принаймні 10% коштів із бюджету треба передбачати на ремонт мереж та котелень.

«В цілому область підготована задовільно. Перед початком сезону створено оперативні штаби»,- резюмував Пиріг.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: опалення, підготовка, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Наркотик зробив з мене монстра», – сповідь луцького наркомана
В голові аж гуділо: волинянка поскаржилась на музику Олега Винника в маршрутці
Звідки і яка «молочка» їде у луцькі дитсадки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцький фотограф показав красу осені
Сьогодні, 11:02
У Луцьку п'янючий водій кинув каменем в обличчя поліцейському. ВІДЕО
Сьогодні, 11:01
Задовільно: розповіли про підготовку Волині до опалювального сезону
Сьогодні, 11:00
Криваве місиво у Римі: серед постраждалих є українці
Сьогодні, 10:44
У Луцьку думають над розширенням брищенського полігону
Сьогодні, 10:32
Схожі новини
У районі на Волині розпочали опалювальний сезон. ДОКУМЕНТ У районі на Волині розпочали опалювальний сезон. ДОКУМЕНТ
23 жовтень, 19:34
У трьох районах Волині майже не заготували піску для посипання доріг У трьох районах Волині майже не заготували піску для посипання доріг
31 серпень, 11:15
Частина лучан не платить за тепло 20 років Частина лучан не платить за тепло 20 років
20 серпень, 12:03
У Нововолинську люди хочуть відмовитися від централізованого опалення У Нововолинську люди хочуть відмовитися від централізованого опалення
14 липень, 2017, 18:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Google Pay націлився на лідерство в Україні*
Сьогодні, 11:40
 0
Мертву жінку намагалися перевезти в Україну під виглядом пасажира
Сьогодні, 11:33
 0
Розповіли про аграрні успіхи Волині
Сьогодні, 11:30
 0
Волинських автомобілістів попередили про різке погіршення погоди
Сьогодні, 11:26
 0
Лучанка зберігала сурогат у смітнику. ФОТО
Сьогодні, 11:22
 0
Медіа
відео
1/8