Задовільно: розповіли про підготовку Волині до опалювального сезону

На Волині у ході підготовки до опалювального сезону заготували тисячі тонн матеріалів для посипання доріг, підготували десятки котелень та понад тисячу закладів соціальної сфери, тож загалом готовність до опалювального сезону оцінили як задовільну.Про це стало відомо 24 жовтня під час розширеного засідання колегії ОДА.Начальник департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарстварозповів про результати підготовки до опалювального сезону.«В цілому область підготовлена до опалювального сезону задовільно. Ще в травні були розроблені заходи, які перебували на контролі», -розповів Пиріг. За його словами, підготували 1027 котелень, 61 тепловий пункт, замінено понад 7 км мережі. Підготували також 645 шкіл, понад 400 шкіл та 47 лікарень, 33 очисні споруди.Окрім того, заключили договори на 45 додаткових одиниць техніки, на випадок сильних снігопадів. також заготували досить піску 31 тис тонн для посипки доріг та 13, 1 тс тонн пісково-соляної суміші.Загалом в області на підготовку залучили 314 млн грн.,понад 200 з яких спрямували на ремонт доріг. Водночас за совами Пирога, місцеві бюджети виділяють недостатньо коштів на підготовку, адже більшість із них витрачають на дороги та благоустрій. Натомість принаймні 10% коштів із бюджету треба передбачати на ремонт мереж та котелень.«В цілому область підготована задовільно. Перед початком сезону створено оперативні штаби»,- резюмував Пиріг.