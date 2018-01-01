Будинок у центрі Луцька хочуть відреставрувати. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 11:10
У Луцьку планують реставрувати фасад будинку, який є пам’яткою архітектури, на вулиці Лесі Українки, 37.
Про це йшлося у середу, 24 жовтня, під час засідання комісії міськради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, ЖКГ, екології, транспорту та енергозбереження.
Начальник відділу охорони культурної спадщини управління культури міської ради Петро Троневич розповів, що будинок на Лесі Українки, 37 дуже цінний, адже таких є лише кілька у місті. Тому вкрай необхідно проводити його реставрацію.
«Підприємці зробили ремонти, перекрили дах після пожежі на третьому поверсі, уже не падає цегла, однак зараз постало питання про реставрацію фасаду», - сказав посадовець.
Загалом реставрація обійдеться у 500 тисяч гривень. Підприємцям пропонують розробити проектно-кошторисну документацію та відреставрувати бічні фасади. Роботу над головним фасадом можуть профінансувати з бюджету Луцька.
«Екстер’єр вулиць Луцька є дуже цінним завдяки фасадам таких будинків. Якщо проводити реконструкцію, це значно збільшить кількість туристів. Вони не їдуть на 33-ій чи Завокзальний ринок, вони їдуть побачити історичну частину міста», - наголосив Троневич.
Підприємець Ігор Третяк, котрий працює на третьому поверсі будинку, витратив чимало коштів на перекриття даху. Він готовий викласти гроші на реставрацію, однак за умови співфінансування з бюджету.
Ще одна підприємиця, яка орендує перший поверх будівлі, відзначила, що раніше будинок не був архітектурною пам’яткою. Жінка вклала в його ремонт 300 тисяч гривень. До того ж, там трапилася пожежа у приміщенні, які належать міськраді, люди також відремонтували їх за власний кошт.
Головний спеціаліст відділу охорони культурної спадщини департаменту культури Леонід Герасимюк наголосив, що загалом у будинку – 17 співвласників, і під час приватизації їм ставили умову підтримувати будівлю в належному стані.
«На старому фото біля будинку стоять підбиті танки. Дві будівлі поряд не збереглися до наших днів. А ця, як зачарована, вціліла. Будинок необхідно зберегти», - додав Герасимюк.
Голова комісії Андрій Козюра запропонував попрацювати над питанням та напрацювати спільний проект фасаду.
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Про це йшлося у середу, 24 жовтня, під час засідання комісії міськради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, ЖКГ, екології, транспорту та енергозбереження.
Начальник відділу охорони культурної спадщини управління культури міської ради Петро Троневич розповів, що будинок на Лесі Українки, 37 дуже цінний, адже таких є лише кілька у місті. Тому вкрай необхідно проводити його реставрацію.
«Підприємці зробили ремонти, перекрили дах після пожежі на третьому поверсі, уже не падає цегла, однак зараз постало питання про реставрацію фасаду», - сказав посадовець.
Загалом реставрація обійдеться у 500 тисяч гривень. Підприємцям пропонують розробити проектно-кошторисну документацію та відреставрувати бічні фасади. Роботу над головним фасадом можуть профінансувати з бюджету Луцька.
«Екстер’єр вулиць Луцька є дуже цінним завдяки фасадам таких будинків. Якщо проводити реконструкцію, це значно збільшить кількість туристів. Вони не їдуть на 33-ій чи Завокзальний ринок, вони їдуть побачити історичну частину міста», - наголосив Троневич.
Підприємець Ігор Третяк, котрий працює на третьому поверсі будинку, витратив чимало коштів на перекриття даху. Він готовий викласти гроші на реставрацію, однак за умови співфінансування з бюджету.
Ще одна підприємиця, яка орендує перший поверх будівлі, відзначила, що раніше будинок не був архітектурною пам’яткою. Жінка вклала в його ремонт 300 тисяч гривень. До того ж, там трапилася пожежа у приміщенні, які належать міськраді, люди також відремонтували їх за власний кошт.
Головний спеціаліст відділу охорони культурної спадщини департаменту культури Леонід Герасимюк наголосив, що загалом у будинку – 17 співвласників, і під час приватизації їм ставили умову підтримувати будівлю в належному стані.
«На старому фото біля будинку стоять підбиті танки. Дві будівлі поряд не збереглися до наших днів. А ця, як зачарована, вціліла. Будинок необхідно зберегти», - додав Герасимюк.
Голова комісії Андрій Козюра запропонував попрацювати над питанням та напрацювати спільний проект фасаду.
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