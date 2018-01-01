Будинок у центрі Луцька хочуть відреставрувати. РЕТРОФОТО

У Луцьку планують реставрувати фасад будинку, який є пам’яткою архітектури, на вулиці Лесі Українки, 37.Про це йшлося у середу, 24 жовтня, під час засідання комісії міськради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, ЖКГ, екології, транспорту та енергозбереження.Начальник відділу охорони культурної спадщини управління культури міської радирозповів, що будинок на Лесі Українки, 37 дуже цінний, адже таких є лише кілька у місті. Тому вкрай необхідно проводити його реставрацію.«Підприємці зробили ремонти, перекрили дах після пожежі на третьому поверсі, уже не падає цегла, однак зараз постало питання про реставрацію фасаду», - сказав посадовець.Загалом реставрація обійдеться у 500 тисяч гривень. Підприємцям пропонують розробити проектно-кошторисну документацію та відреставрувати бічні фасади. Роботу над головним фасадом можуть профінансувати з бюджету Луцька.«Екстер’єр вулиць Луцька є дуже цінним завдяки фасадам таких будинків. Якщо проводити реконструкцію, це значно збільшить кількість туристів. Вони не їдуть на 33-ій чи Завокзальний ринок, вони їдуть побачити історичну частину міста», - наголосив Троневич.Підприємець, котрий працює на третьому поверсі будинку, витратив чимало коштів на перекриття даху. Він готовий викласти гроші на реставрацію, однак за умови співфінансування з бюджету.Ще одна підприємиця, яка орендує перший поверх будівлі, відзначила, що раніше будинок не був архітектурною пам’яткою. Жінка вклала в його ремонт 300 тисяч гривень. До того ж, там трапилася пожежа у приміщенні, які належать міськраді, люди також відремонтували їх за власний кошт.Головний спеціаліст відділу охорони культурної спадщини департаменту культуринаголосив, що загалом у будинку – 17 співвласників, і під час приватизації їм ставили умову підтримувати будівлю в належному стані.«На старому фото біля будинку стоять підбиті танки. Дві будівлі поряд не збереглися до наших днів. А ця, як зачарована, вціліла. Будинок необхідно зберегти», - додав Герасимюк.Голова комісіїзапропонував попрацювати над питанням та напрацювати спільний проект фасаду.