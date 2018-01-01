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Лідирують садочки: розповіли про увімкнення опалення на Волині

Лідирують садочки: розповіли про увімкнення опалення на Волині
На Волині стартував опалювальний сезон – наразі опалення розпочали у 67,9% котелень у регіоні.

Про це 24 жовтня під час розширеного засідання колегії Волинської ОДА повідомив начальник департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Андрій Пиріг.

За словами посадовця, фактично щодня кількість закладів, у яких стає тепло, зростає кожного дня. Так, станом на 7 годину ранку 24 жовтня опалюють 87% дошкільних навчальних закладів та 79% учбових закладі.

Також у «лідерах» серед об’єктів соціальної сфери – лікарні, 68% з яких в області також вже мають опалення. Тож загалом на Волині запущено 67, 9 % котелень.

Наприкінці Пиріг підкреслив, що цифра постійно зростає, тож вже завтра показники будуть ще вищими.

Нагадаємо, також посадовець розповів, як Волинь підготувалася до опалювального сезону.

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Теги: опалення, тепло
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