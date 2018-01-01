Лідирують садочки: розповіли про увімкнення опалення на Волині
Сьогодні, 11:15
На Волині стартував опалювальний сезон – наразі опалення розпочали у 67,9% котелень у регіоні.
Про це 24 жовтня під час розширеного засідання колегії Волинської ОДА повідомив начальник департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Андрій Пиріг.
За словами посадовця, фактично щодня кількість закладів, у яких стає тепло, зростає кожного дня. Так, станом на 7 годину ранку 24 жовтня опалюють 87% дошкільних навчальних закладів та 79% учбових закладі.
Також у «лідерах» серед об’єктів соціальної сфери – лікарні, 68% з яких в області також вже мають опалення. Тож загалом на Волині запущено 67, 9 % котелень.
Наприкінці Пиріг підкреслив, що цифра постійно зростає, тож вже завтра показники будуть ще вищими.
Нагадаємо, також посадовець розповів, як Волинь підготувалася до опалювального сезону.
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Про це 24 жовтня під час розширеного засідання колегії Волинської ОДА повідомив начальник департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Андрій Пиріг.
За словами посадовця, фактично щодня кількість закладів, у яких стає тепло, зростає кожного дня. Так, станом на 7 годину ранку 24 жовтня опалюють 87% дошкільних навчальних закладів та 79% учбових закладі.
Також у «лідерах» серед об’єктів соціальної сфери – лікарні, 68% з яких в області також вже мають опалення. Тож загалом на Волині запущено 67, 9 % котелень.
Наприкінці Пиріг підкреслив, що цифра постійно зростає, тож вже завтра показники будуть ще вищими.
Нагадаємо, також посадовець розповів, як Волинь підготувалася до опалювального сезону.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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