Рейдерство по-волинськи: фермер самовільно зайняв землю і заробив на урожаї

У Володимир-Волинському районі фермерське господарство самовільно користувалося понад 70 га землі і,попри зауваження правоохоронців та Держгеокадастру, безперешкодно зібрало урожай.Про це йшлося 24 жовтня під час розширеного засідання колегії Волинської ОДА.Директор департаменту агропромислового розвитку ВОДАнагадав, що в області діяв так званий антирейдерський штаб - із забезпечення прав і свобод землевласників та землекористувачів та їх майнових прав.Провели 8 засідань штабу, на яких розглядали звернення щодо рейдерських дій.Так, зокрема, у Володимир-Волинському районі спільно із представниками Держгеокадастру та Національної поліції перевіряли законність використання земель. Лише у цьому районі виявили 17 випадків самовільного зайняття земельних ділянок площею 369,36 га. 3 порушників притягнули до відповідальності та видали приписи щодо звільнення захоплених земель. Стосовно ж інших матеріали направили до прокуратури.Також Горбенко розповів, що під час перевірок встановили факт самовільного зайняття ФГ «Західний Буг» землі сільськогосподарського призначення площею 72,4 га. На цій площі господарство засіяло культури.«Згідно методики визначення розміру заподіяної шкоди було проведено розрахунок шкоди, розмір якої становить 97,3 тис грн» - мовив Горбенко. Також він розповів, що стосовно цього випадку ГУ НП двічі зверталося до Володимир Волинського міського суду з клопотанням накладення арешту на посіви та двічі отримувало відмови.«Урожай на сьогодні вже зібрано і нікого не покарано», - підсумував посадовець.