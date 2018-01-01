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У Ківерцях відкрили новий інклюзивно-ресурсний центр. ФОТО

У Ківерцях відкрили новий інклюзивно-ресурсний центр. ФОТО
Близько 65 діток із особливими освітніми потребами, віком від 2 до 18 років, зможуть відвідувати заняття з спеціалістом-дефектологом, логопедом та психологом.

Центр, створений в рамках реформи інклюзивної освіти, яку реалізує фонд Порошенка у співпраці з МОН, відкрили у середу, 24 жовтня.

Як розповіла директор центру Наталія Мрочко, вже зараз у заклад можуть звертатися батьки дітей, які мають особливі освітні потреби. Максимальне наповнення центру – 65 діток.

Наразі у закладі працює тільки три спеціалісти, це – вчитель-логопед, дефектолог та практичний психолог. Найближчим часом у закладі з’являться також сурдопедагог і тифлопедагог і вчитель-реабілітолог.

У центрі обладнали сучасну ігрову кімнату, кімнату логопеда, вчителя-дефектолога та кімната психолога.

У Ківерцях відкрили новий інклюзивно-ресурсний центр. ФОТО
У Ківерцях відкрили новий інклюзивно-ресурсний центр. ФОТО


Голова Волинської обласної державної адміністрації Олександр Савченко зауважив, що наразі це 11 інклюзивно-ресурсний центр, відкритий на Волині. Всього до кінця року їх має бути 20. За словами голови адміністрації, усі вони дадуть змогу діткам реалізувати себе у майбутньому, адже вони мають великий потенціал для творчості, ідей та грандіозних справ.

«Це продовження хорошої справи. Життя залежить не від того, чи є фонди, а від того, чи є серце і чи є любов до ближнього. Казати, що фонд Порошенка робить хорошу справу можна і потрібно. З іншого боку – його підтримують люди. Ви – своїм бажанням, своїм життя, виховуючи дітей. Діти мають бути рухливі, вони мають бути радісні, оптимістичні, щирі. Наше життя так створене, що це не кожному дано. Будучи в цьому центрі, діти отримують можливість рухатися, вчитися, розвиватися. Дай Бог, щоб вони стали зовсім по-іншому дивитися на світ. Вони мають право бути щасливими. Ми, українці, дбаємо в першу чергу про дітей, а діти вже будуть дбати про нас», – зауважив Олександр Савченко.

На відкритті були також присутні представники місцевої влади, органів освіти та духовенство.

Найголовнішими ж гостями заходу стали самі дітки, для яких у закладі влаштували свято з виступами та подарунками.


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Теги: Інклюзивно-ресурсний центр, діти з особливими потребами
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