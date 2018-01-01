На перехресті в Луцьку підрізали авто із 6 дітьми: деталі аварії





Про це повідомляють



Аварія сталася 24 жовтня на вулиці Рівненській, напроти готелю «Лучеськ», близько 19:40.



Водій автомобіля ВАЗ-2109 розповів, що він рухався Рівненською у напрямку Київського майдану і завершував маневр на світлофорі, в той час як його підрізав водій Renault, хотів повернути з Рівненської на Відродження. Водій ВАЗу втратив керування і зіткнувся з легковиком Ford, що рухався поруч.



У «ВАЗі» було шестеро дітей, на щастя, вони в аварії не постраждали.



На місце події прибули працівники ДСНС через ймовірну загрозу займання авто. Також на місці аварії працювали три швидких.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У автомобілі ВАЗ, який потрапив у масштабну аварію в Луцьку, перебували 6 дітей.Про це повідомляють Волинські Новини на вулиці Рівненській, напроти готелю «Лучеськ», близько 19:40.Водій автомобіля ВАЗ-2109 розповів, що він рухався Рівненською у напрямку Київського майдану і завершував маневр на світлофорі, в той час як його підрізав водій Renault, хотів повернути з Рівненської на Відродження. Водій ВАЗу втратив керування і зіткнувся з легковиком Ford, що рухався поруч.У «ВАЗі» було шестеро дітей, на щастя, вони в аварії не постраждали.На місце події прибули працівники ДСНС через ймовірну загрозу займання авто. Також на місці аварії працювали три швидких.

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