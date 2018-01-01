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На перехресті в Луцьку підрізали авто із 6 дітьми: деталі аварії

На перехресті в Луцьку підрізали авто із 6 дітьми: деталі аварії
У автомобілі ВАЗ, який потрапив у масштабну аварію в Луцьку, перебували 6 дітей.

Про це повідомляють Волинські Новини.

Аварія сталася 24 жовтня на вулиці Рівненській, напроти готелю «Лучеськ», близько 19:40.

Водій автомобіля ВАЗ-2109 розповів, що він рухався Рівненською у напрямку Київського майдану і завершував маневр на світлофорі, в той час як його підрізав водій Renault, хотів повернути з Рівненської на Відродження. Водій ВАЗу втратив керування і зіткнувся з легковиком Ford, що рухався поруч.

У «ВАЗі» було шестеро дітей, на щастя, вони в аварії не постраждали.

На місце події прибули працівники ДСНС через ймовірну загрозу займання авто. Також на місці аварії працювали три швидких.

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Теги: ДТП, Луцьк
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