Екс-міліціонер із Волині очолить Київську ОДА





Про це пише Ігоря Жданова.



«Сьогодні Кабмін погодив звільнення чотирьох губернаторів», - сказав він.



За його словами, Олександра Горгана на посаді голови Київської ОДА замінить перший заступник голови Одеської ОДА Олександр Терещук.



Узгоджені Кабміном укази будуть передані президенту.



Як відомо, Олександр Терещук очолював УМВС Волині під час Революції Гідності. Тоді міліція активно розпочинала кримінальне переслідування євромайданівців.

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