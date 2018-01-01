VIP-«євробляхар»: депутат Луцькради припаркував автомобіль на газоні. ФОТО

Депутат Луцькрадиз порушеннями припаркував свій автомобіль поблизу автостанції на вулиці Конякіна.Про цеповідомило джерело, яке побажало залишитися анонімним.Відомо, що 25 жовтня Микита Рабан припаркував свій автомобіль Chrysler Crossfire на єврономерах на газоні поруч з зоною для паркування.До того ж, автівку обранець громади припаркував на відстані, яка не є достатньою для паркування поруч з пішохідним переходом.Коментуючи світлини, у департаменті муніципальної варти Луцької міської ради повідомили, що автомобіль, зображений на фото, дійсно припаркований з порушенням. Зокрема, не дотримано 10-метрової відстані від пішохідного переходу, а також припарковано транспортний засіб на газоні. Порушення першого пункту передбачає накладення штрафу в розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За паркування ж на газоні передбачена відповідальність у вигляді накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.Нагадаємо, луцький депутат Микита Рабан