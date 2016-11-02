Індекс демократичності: Луцьк – серед гірших





Про це у соціальній мережі Faccebook написала громадська діячка Ірина Гайдучик.



«От такий він - Індекс демократичності 2018 для Луцька! 15- місце серед 24…» - написала Гайдучик.



Вона також опублікувала інфографіку Індексу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У рейтингу демократичності міст України Луцьк посів лише п’ятнадцяте місце із 24-х.Про це у соціальній мережі Faccebook написала громадська діячка«От такий він - Індекс демократичності 2018 для Луцька! 15- місце серед 24…» - написала Гайдучик.Вона також опублікувала інфографіку Індексу.

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