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Індекс демократичності: Луцьк – серед гірших

Індекс демократичності: Луцьк – серед гірших
У рейтингу демократичності міст України Луцьк посів лише п’ятнадцяте місце із 24-х.

Про це у соціальній мережі Faccebook написала громадська діячка Ірина Гайдучик.

«От такий він - Індекс демократичності 2018 для Луцька! 15- місце серед 24…» - написала Гайдучик.

Вона також опублікувала інфографіку Індексу.

Індекс демократичності: Луцьк – серед гірших
Індекс демократичності: Луцьк – серед гірших
Індекс демократичності: Луцьк – серед гірших

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Теги: рейтинг, демократія, Луцьк, влада, політика
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