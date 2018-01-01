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Як 90 років тому на Волині прокладали залізницю і знайшли скарб. ФОТО

Як 90 років тому на Волині прокладали залізницю і знайшли скарб. ФОТО
В 2018 році виповнюється 90 років, яку було завершене будівництво залізничної гілки Луцьк – Стоянів.

Лінія сполучала центр Волинського воєводства, яким був Луцьк та - містечко Стоянів на Львівщині (сьогодні це село в Радехівському районі Львівської області). Будівельні роботи в міжвоєнний період велись з 1925 до 1928 року.

Проте варто зауважити, що вперше будівництво колії на цій гілці було розпочате в роки Першої світової війни. Від Луцька гілку зводили російські солдати, а від Стоянова – австрійці. В 1919 році роботи перервались через конфлікт між Польщею та Росією.

Відновлено прокладання колії було аж через шість років у 1925 році. Головним завданням було сполучити два воєводські центри Львів та Луцьк.

В 1928 році під час будівельних робіт в селі Борочиче Горохівського повіту Волинського воєводства робітники натрапила в землі на дорогоцінний скарб, який увійде в історію як Борочицький.

На жаль, сьогодні цінність знаходиться не на Волині, а в колекції Варшавського археологічного музею. Це був скарб срібних римських монет, вагою близько 20 кілограм. Датований І та ІІ століттям нашої ери. До складу скарбу увійшло кілька тисяч цінних монет і золотий медальйон часів імператора Римської імперії Йовіана (IV ст. н.е.).

В роки Другої світової війн, а саме в 1944 році, скарб був вивезений німцями, проти, після війни, знову повернувся до Варшави. Проте золотий медальйон на сьогодні втрачений, в варшавському музеї знаходиться його копія. Звичайно, було б набагато краще, якби знайдений в Україні скарб, знаходився в колекції Волинського краєзнавчого музею, адже його історична цінність для науки і регіону надзвичайна.

Джерело фото: Варшавський археологічний музей
Тетяна Яцечко-Блаженко

Борочицький скарб, фото з Варшавського музею
Борочицький скарб, фото з Варшавського музею
Медальйон часів імператора Йовіана з Борочич
Медальйон часів імператора Йовіана з Борочич
Борочицький скарб, фото з Варшавського музею
Борочицький скарб, фото з Варшавського музею
Потяг, який курсував у Польщі у міжвоєнний період
Потяг, який курсував у Польщі у міжвоєнний період
Польська люксторпеда, 1930-ті роки
Польська люксторпеда, 1930-ті роки

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Теги: історія, фото
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