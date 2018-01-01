Гроші на хліб витратила на спиртне: на Волині жінка напала на колишнього з ножем

На Волині засудили жінку, яка під час сварки з колишнім співмешканцем порізала йому обличчя ножем.Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду від 22 жовтня.Жінку засудили за крадіжку у липні 2017 року до 240 годин громадських робіт. На їх відбуття її згодом спрямували на до Дрозднівської сільської ради. Однак жінка на громадські роботи ходила лише 10 днів, а згодом умудрилася вчинити ще одне порушення.У лютому 2018 року вона поконфліктувала із колишнім співмешканцем. Жінка схопила його за одяг та почала трясти, а потім вхопила в кухні ножа і вдарила ним чоловіка в руку та обличчя, порізавши ніс та ліву щоку.Відкинувши ніж, жінка взяла з підлоги палку та ще двічі вдарила чоловіка по обличчю.У суді нападниця визнала, що била чоловіка, однак заперечувала, що використовувала ніж. Натомість чоловік свідчив, що посварився із колишньою співмешканкою, бо давав їх гроші для купівлю хліба, а жінка витратила їх на спиртне. Тож у ході конфлікту жінка била його ножем та дерев’яною палицею. Тому чоловік вибіг із дому та попросив сусідів викликати швидку та поліцію.Сусіди розповіли, що до них прибіг сусід із «відрізаним» носом та попросив подзвонити в швидку. Окрім того вони розповіли, що зранку бачили потерпілого без жодних тілесних ушкоджень.Зрештою, суд визнав жінку винною в ухилянні від виконання громадських робіт та нанесенні легких тілесних ушкоджень. Додавши до терміну частину невідбутого покарання за попереднім вироком, у підсумку жінці присудили 1,6 року обмеження волі.