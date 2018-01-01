«Серце зжимається», – мама маленької волинянки благає про допомогу. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 14:23
Для хворої 8-річної Вікторії Павлік із села Скобелка Горохівського району необхідно зібрати 50 тисяч гривень на реабілітацію в Трускавці.
Про це редакції Інформаційного агентства ВолиньPost написала мати дівчинки, Леся Павлік.
Наразі їй назбирали трохи більше, аніж 15 тисяч. Згорьована мати каже, що збір коштів іде надзвичайно повільно.
«Інші назбирують мільйони, а ми сільські люди, і ніяк не можемо... А Вікусі також потрібні ті мільйони», – пише мама дівчинки.
«Складається таке враження, що люди тільки переглядають наші прохання, як кіно. Серце зжимається...», – йдеться у листі до редакції.
«Віримо і надіємось, що люди нам допоможуть», – резюмує Леся Павлік.
Реквізити для допомоги: 5168 7427 1002 1423 Павлік Леся Олексіївна (мама).
Номер телефону: 097 873 1663
Довідково:
У Вікторії Павлік – наступні діагнози: дитячий церебральний параліч, подвійна гепіплигія, когнітивна недостатність, симатоматична епілепсія, субарахноїдальна кіста лобно-тім’яних ділянок обох півкуль головного мозку, внутрішня компенсована гідроцефалія.
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Про це редакції Інформаційного агентства ВолиньPost написала мати дівчинки, Леся Павлік.
Наразі їй назбирали трохи більше, аніж 15 тисяч. Згорьована мати каже, що збір коштів іде надзвичайно повільно.
«Інші назбирують мільйони, а ми сільські люди, і ніяк не можемо... А Вікусі також потрібні ті мільйони», – пише мама дівчинки.
«Складається таке враження, що люди тільки переглядають наші прохання, як кіно. Серце зжимається...», – йдеться у листі до редакції.
«Віримо і надіємось, що люди нам допоможуть», – резюмує Леся Павлік.
Реквізити для допомоги: 5168 7427 1002 1423 Павлік Леся Олексіївна (мама).
Номер телефону: 097 873 1663
Довідково:
У Вікторії Павлік – наступні діагнози: дитячий церебральний параліч, подвійна гепіплигія, когнітивна недостатність, симатоматична епілепсія, субарахноїдальна кіста лобно-тім’яних ділянок обох півкуль головного мозку, внутрішня компенсована гідроцефалія.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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