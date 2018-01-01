«Серце зжимається», – мама маленької волинянки благає про допомогу. ФОТО. ВІДЕО

Для хворої 8-річноїіз села Скобелка Горохівського району необхідно зібрати 50 тисяч гривень на реабілітацію в Трускавці.Про це редакціїнаписала мати дівчинки,Наразі їй назбирали трохи більше, аніж 15 тисяч. Згорьована мати каже, що збір коштів іде надзвичайно повільно.«Інші назбирують мільйони, а ми сільські люди, і ніяк не можемо... А Вікусі також потрібні ті мільйони», – пише мама дівчинки.«Складається таке враження, що люди тільки переглядають наші прохання, як кіно. Серце зжимається...», – йдеться у листі до редакції.«Віримо і надіємось, що люди нам допоможуть», – резюмує Леся Павлік.