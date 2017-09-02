У Луцьку шукають свідків аварії
Сьогодні, 17:10
У Луцьку 28 жовтня на перехресті вулиць Конякіна та Федорова зіткнулися дві автівки. Просять відгукнутися свідків аварії.
Відомо, що автівки BMW та Renault Laguna зіткнулися приблизно о 16-ій годині.
Транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень. Тож наразі шукають тих, хто був очевидцем зіткнення.
Тих, кому відомі будь-які деталі, просять повідомити повідомити у поліцію (102) або за телефоном 066-30-00-995.
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Відомо, що автівки BMW та Renault Laguna зіткнулися приблизно о 16-ій годині.
Транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень. Тож наразі шукають тих, хто був очевидцем зіткнення.
Тих, кому відомі будь-які деталі, просять повідомити повідомити у поліцію (102) або за телефоном 066-30-00-995.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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