У Луцьку шукають свідків аварії





Відомо, що автівки BMW та Renault Laguna зіткнулися приблизно о 16-ій годині.



Транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень. Тож наразі шукають тих, хто був очевидцем зіткнення.



Тих, кому відомі будь-які деталі, просять повідомити повідомити у поліцію (102) або за телефоном 066-30-00-995.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку 28 жовтня на перехресті вулиць Конякіна та Федорова зіткнулися дві автівки. Просять відгукнутися свідків аварії.Відомо, що автівки BMW та Renault Laguna зіткнулися приблизно о 16-ій годині.Транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень. Тож наразі шукають тих, хто був очевидцем зіткнення.Тих, кому відомі будь-які деталі, просять повідомити повідомити у поліцію (102) або за телефоном 066-30-00-995.

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