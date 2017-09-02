вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку шукають свідків аварії

У Луцьку шукають свідків аварії
У Луцьку 28 жовтня на перехресті вулиць Конякіна та Федорова зіткнулися дві автівки. Просять відгукнутися свідків аварії.

Відомо, що автівки BMW та Renault Laguna зіткнулися приблизно о 16-ій годині.

Транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень. Тож наразі шукають тих, хто був очевидцем зіткнення.

Тих, кому відомі будь-які деталі, просять повідомити повідомити у поліцію (102) або за телефоном 066-30-00-995.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, свідки, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пустовіт роздав щедрі премії своїм заступникам, радникам та посадовцям міськради
Глухий хлопчик з Волині терміново потребує грошей для пересадки кісткового мозку
«Наркотик зробив з мене монстра», – сповідь луцького наркомана
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Тернопільщині в лісі знайшли мертвими матір з сином
Сьогодні, 17:33
У Луцьку шукають свідків аварії
Сьогодні, 17:10
Скандального волинського посадовця просять звільнити
Сьогодні, 17:05
На Волині волонтери ремонтують унікальну 200-річну капличку. ФОТО
Сьогодні, 17:02
Атовці закидали яйцями скандальну лучанку, яка їздила на російський форум. ВІДЕО
Сьогодні, 16:33
Схожі новини
У Луцьку шукають свідків аварії на Набережній У Луцьку шукають свідків аварії на Набережній
19 вересень, 15:01
Поліція шукає свідків аварії на проспекті Соборності Поліція шукає свідків аварії на проспекті Соборності
02 вересень, 2017, 13:49
У Луцьку – аварія. ФОТО У Луцьку – аварія. ФОТО
Сьогодні, 11:30
У Луцьку вантажівка зіткнулася з легковиком. ФОТО У Луцьку вантажівка зіткнулася з легковиком. ФОТО
Сьогодні, 11:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Тернопільщині в лісі знайшли мертвими матір з сином
Сьогодні, 17:33
 0
У Луцьку шукають свідків аварії
Сьогодні, 17:10
 0
Скандального волинського посадовця просять звільнити
Сьогодні, 17:05
 0
На Волині волонтери ремонтують унікальну 200-річну капличку. ФОТО
Сьогодні, 17:02
 0
Атовці закидали яйцями скандальну лучанку, яка їздила на російський форум. ВІДЕО
Сьогодні, 16:33
 0
Медіа
відео
1/8