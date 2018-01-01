ТОП-10 скандалів волинської «Батьківщини»

Днями волинська «Батьківщина» «засвітилася» у гучному скандалі. На офіційній сторінці у Фейсбуці партійці використали світлину відомого українського шоумена та активного волонтерадля того, щоб зібрати «лайки».Притула, не підбираючи слів, назвав волинських «батьківщинівців» ідіотами та маніпуляторами, і вимагав негайного вибачення. Партія вибачилась. А скандальна історія стала черговим доповненням до багатого списку «косяків» волинського партосередку «Батьківщини».Пропонуємо пригадати найяскравіші скандали.Фотографія Сергія Притули із дописом «Він зібрав 7,5 мільйонів для АТО. Поважаєш? Став лайк!» з’явилася на фейсбук-сторінці волинської «Батьківщини» у неділю, 28 жовтня. Допис – із позначкою «реклама», тож за його просування платили.«Зважаючи на те, що ця публікація була розрекламована, маніпуляція є свідомою та може мати на меті введення в оману читачів, у яких виникає асоціативний ряд, що Сергій Притула має відношення до ВО Батьківщина - Волинь, або ж здійснює свою волонтерську діяльність з політичною метою», –«Чуєте ви, «сердечники»! Ви що собі дозволяєте? Я вас щось за цих 5 років на кілометр не бачив з пропозицією допомогти моїм волонтерським проектам. Ви якого біса мою пику під свої знамена запхали? Я спеціально для таких довбнів як ви на своїй сторінці пояснював, чому я, як волонтер, тримаюсь від політики подалі! Бо це шкодить волонтерству! А ви зараз що робите, ідіоти?!» – заявив ведучий.. Обіцяли «розібратися» та «списали» неприємний випадок на «недоброзичливців».Однією з ключових тез, на якій будує виборчу кампанію, є протест проти підвищення тарифів. Тим часом у Луцьку, де обов’язки міського голови виконує багаторічний член «Батьківщини» та колишній керівник обласного осередку Григорій Пустовіт, лише за останній рік міська влада піднімала тарифи 8 разів.Такі підрахунки провів лучанин. Він розробив інформаційну листівку, де написав, які саме тарифи та на скільки підвищували в місті за останній рік. Листівку розповсюджували під час мирної акції 9 жовтня.Торік наприкінці листопада під час ремонту вулиці Івана Багряного у Струмівці зникло близько п’яти квадратних метрів бруківки. Місцеві заявили: бачили, як. Родина обранця мешкає на цій вулиці.Депутат-батьківщинівець одразу звинуватив ЗМІ, що поширили цю інформацію, у брехні та політичні розправі, стверджуючи, що його батько нічого не брав. Але майже одночасно із звинуваченнями Андрія Козюри його батько Григорій звернувся у сільську раду із заявою, де визнав, що бруківку взяв без дозволу. Пояснив: хотів прокласти доріжку в бік будинку №17. Чоловік запевняв, що ним керували благородні наміри, боПісля того, як інцидент було вичерпано, Андрій Козюра так і не вибачився перед журналістами за свої «звинувачення у брехні та політичному переслідуванні».Луцький депутат Андрій Козюра став «героєм» іще однієї історії, яка не додає іміджевих плюсів волинській «Батьківщині». За «правильне» голосування обранець «виторгував» півгектара землі на вулиці Глушець.Як відомо, у Луцькраді «Батьківщина» співпрацює з УКРОПом і разом формують більшість депутатських голосів для ухвалення рішень. Влітку минулого року міська влада вирішила зняти 10,5 млн грн із будівництва 27 школи (іще рік тому УКРОП виступав проти добудови цієї школи). Проте з першого разу за такі зміни до бюджету проголосувала недостатня кількість депутатів. Зокрема, не голосував і Андрій Козюра., – так висловився(на той час в.о.мера), оголосивши перерву в голосуванні. Після перерви депутат Козюра «передумав» і підтримав зміни до бюджету.Натомість, який був помічником Андрія Козюри.У квітніПід час обшуку його кабінету та автомобіля знайшли гроші – 7 тис. доларів, які посадовець отримав за узаконення будівництва. Слідство встановило, що загалом у власника незаконно зведеного будинку вимагали 17 тис. доларів за надання потрібних документів.Крім того, під час обшуків «випливла» іще одна корупційна справа. З’ясувалося, щоза винесення позитивного рішення.Цікаво, що після скандалу Олександр Рачков написав заяву про вихід із партії, протеПісля того, як п’ятеро депутатів Луцької міської ради змінили свої політичні смаки на симпатію до УКРОПу, група активістів розпочала процес відкликання цих обранців.таобиралися від Радикальної партії Олега Ляшка, авиграли вибори під прапорами БПП «Солідарність». Проте після смерті Миколи Романюка ці депутати погодилися на пропозицію УКРОПу про співпрацю. Це стало приводом для їхнього відкликання із ради.Понад 400 виборців поставили підписи за те, щоб депутати-«тушки» склали повноваження. Проте через, процес відкликання зірвався.Серед членів виборчого комітету, які свідомо пропускали засідання, аби зірвати роботу – у тому числі батьківщинівці.Після смерті Луцького міського головивідбулася перестановка політичних сил у раді. УКРОП, який донині перебував в опозиції, вирішив взяти владу у свої руки, відтак – необхідно було сформувати більшість.Окрім п’яти вищезгаданих депутатів-перебіжчиків таку більшість УКРОПу допомогла сформувати «Батьківщина». Обранці-«білосердечники», Валерій Бондарук, Андрій Козюра і Григорій Пустовіт стали союзниками нової команди, а Пустовіт зіграв у процесі захоплення влади ключову роль.Для того, щоб зняти з посади секретаря ради, депутатам необхідно було ухвалити таке рішення більшістю голосів, а також – узаконити його підписом головуючого на сесії. Цю роль взяв на себе Григорій Пустовіт, пропри те, що такий вчинок «тягнув» на перевищення повноважень, за що його й досі можуть притягнути до кримінальної відповідальності.Григорій Пустовіт зі своєю абсолютною готовністю підставляти плече друзям із УКРОПу опинився в центрі іще одного скандалу.У суді звільнення Юлії Вусенко із посади секретаря Луцькради визнали незаконним. За відмову виконувати судове рішення і поновлювати її на посаді мав понести відповідальність керівник ради. Та той час в.о. міського голови був Ігор Поліщук. Крім того, у суді розглядалася інша – корупційна – справа, де фігурував Поліщук.Щоб уникнути відповідальності, Ігорю Поліщуку довелося піти з посади секретаря Луцькради, а відтак – припинити виконувати обов’язки мера. Надійною «заміною» став не черговий партієць з УКРОПу, а представник «Батьківщини» Григорій Пустовіт. Попри офіційну посаду він лишається в тіні свого ж радника Ігоря Поліщука і фактично виконує лише роль слухняного виконавця.До слова, наприкінці багатого на політичні перипетії 2017 року, донька Григорія Пустовіта купила квартиру площею майже 100 квадратів у новобудові. Журналісти «підловили» в.о. мера, який вранці виходив з цієї квартири.У Волинській обласній раді депутати від «Батьківщини» теж проявили себе вмінням вдало обмінювати свої голоси. Відразу після виборів у 2015 році, коли сформувалася рада, депутати обирали голову. Всупереч позиції партії, деякі батьківщинівці підтримали кандидатуру Ігоря Палиці.Пізніше, також попри заборону «із центру», дехто із «білосердечних» проголосував за створення комунального «бурштинового» підприємства.У результаті на з’їзді політбюро в Києві вирішилиФактично донині в обласній раді існує дві окремі групи «Батьківщини»: дев’ять згаданих депутатів, які утворюють однойменну фракцію і продовжують голосувати в унісон із головою ради та УКРОПом; а також друга група – депутати Слабенко, Кирда і Касарда, які офіційно вийшли із фракції, але продовжують членство в партії.Колотнеча в обласному осередку зрештою привела і до зміни лідера: на Волині ним став замість«На виборах до Торчинської ОТГ кандидати в депутати від «Батьківщини» взяли 12 з 26 мандатів. Це абсолютний рекорд» - саме так заявляли представники білосердечних після виборів 29 квітня 2018 року. БЮТівець Андрій Козюра, який очолював виборчий штаб, навіть отримав за це грамоту від Юлії Тимошенко.Проте вже згодом виявилося, що святкування «рекорду» було передчасним. Вже на першій сесії селищної ради, тож вона на сьогодні складається лише з 5 депутатів.Як повідомляють наші джерела у волинській "Батьківщині", Юлія Володимирівна досі не знає про демарш депутатів Торчинської ОТГ. Таким чином центральний апарат партії дав Валерію Бондаруку та Андрію Козюрі час на виправлення ситуації та повернення депутатів у фракцію. Проте всі їхні спроби поки не дають жодного результату.