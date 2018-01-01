У «Промені» покажуть виставу «Новорічний кекс»*
Сьогодні, 20:13
10 листопада у Розважальному центрі «Промінь» відбудеться нова вистава «Новорічний кекс» від київського театру «Чорний квадрат».
Театр вже не вперше виступить у Промені і встиг полюбитись лучанам.
Пікантний гумор та відверті жарти. Вистава про новорічну ніч та все те, що може і хоче відбутись у цей час.
Квитки на виставу можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua та у касах РЦ «Промінь».
Довідка: +380 (68) 525 90 09.
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Театр вже не вперше виступить у Промені і встиг полюбитись лучанам.
Пікантний гумор та відверті жарти. Вистава про новорічну ніч та все те, що може і хоче відбутись у цей час.
Квитки на виставу можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua та у касах РЦ «Промінь».
Довідка: +380 (68) 525 90 09.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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