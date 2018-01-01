У «Промені» покажуть виставу «Новорічний кекс»*

10 листопада у Розважальному центрі «Промінь» відбудеться нова вистава «Новорічний кекс» від київського театру «Чорний квадрат».Театр вже не вперше виступить у Промені і встиг полюбитись лучанам.Пікантний гумор та відверті жарти. Вистава про новорічну ніч та все те, що може і хоче відбутись у цей час.Квитки на виставу можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua та у касах РЦ «Промінь».Довідка: +380 (68) 525 90 09.