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У «Промені» покажуть виставу «Новорічний кекс»*

У «Промені» покажуть виставу «Новорічний кекс»*
10 листопада у Розважальному центрі «Промінь» відбудеться нова вистава «Новорічний кекс» від київського театру «Чорний квадрат».

Театр вже не вперше виступить у Промені і встиг полюбитись лучанам.

Пікантний гумор та відверті жарти. Вистава про новорічну ніч та все те, що може і хоче відбутись у цей час.

Квитки на виставу можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua та у касах РЦ «Промінь».

Довідка: +380 (68) 525 90 09.

У «Промені» покажуть виставу «Новорічний кекс»*

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Теги: Промінь
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