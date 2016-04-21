Лучан кличуть на наймоднішу подію осені
Сьогодні, 19:15
Lutsk Fashion Weekend відбудеться 10 листопада о 16:00.
Організатором події є модельна агенція Grace Model House. Місце проведення – Музей сучасного українського мистецтва Корсаків (м.Луцьк, вул.Карбишева, 1), - зазначили організатори.
Хедлайнером події є лектор Ліана Білякович – професор кафедри дизайну одягу Київського національного університету культури і мистецтв, дизайнер, матеріалознавець, фундатор наукової школи Прогонозування Моди в Україні, аналітик та прогнозист моди, експерт міжнародного класу у галузі текстилю, член спілки дизайнерів України. Консультує українські та закордонні компанії з питань стратегічного брендингу та прогнозування моди (Данія, Ізраїль, Австрія, Німеччина, Швеція, Китай, Франція).
Тема цьогорічного Lutsk Fashion Weekend - "Мода 2020-2021. Прогнозування. Диктат Instagram і технічного прогресу. Уточнення тенденцій".
Після лекції відбудеться:
- дегустація нових напоїв від генерального партнера Fragolino Novellina;
- покази мод;
- розіграші подарунків від партнерів.
Час проведення 16:00-20:00.
Лекція буде цікава усім модникам та модницям, блогерам, редакторам модних глянців та фешн-програм, власникам бутиків та торгівельних мереж, критикам та аналітикам моди, стилістам, іміджмейкерам, баєрам, шоперам, фотографам, виробникам текстилю, фахівцям beauty-індустрії.
Вартість квитка 200грн. У день заходу 300грн
Контакти:
Телефон: 097 273 99 29 (Анна), 050 556 46 01 (Олена)
e-mail: [email protected], [email protected]
Facebook: Анна Тріль, https://www.facebook.com/lutsk.fashion/
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Організатором події є модельна агенція Grace Model House. Місце проведення – Музей сучасного українського мистецтва Корсаків (м.Луцьк, вул.Карбишева, 1), - зазначили організатори.
Хедлайнером події є лектор Ліана Білякович – професор кафедри дизайну одягу Київського національного університету культури і мистецтв, дизайнер, матеріалознавець, фундатор наукової школи Прогонозування Моди в Україні, аналітик та прогнозист моди, експерт міжнародного класу у галузі текстилю, член спілки дизайнерів України. Консультує українські та закордонні компанії з питань стратегічного брендингу та прогнозування моди (Данія, Ізраїль, Австрія, Німеччина, Швеція, Китай, Франція).
Тема цьогорічного Lutsk Fashion Weekend - "Мода 2020-2021. Прогнозування. Диктат Instagram і технічного прогресу. Уточнення тенденцій".
Після лекції відбудеться:
- дегустація нових напоїв від генерального партнера Fragolino Novellina;
- покази мод;
- розіграші подарунків від партнерів.
Час проведення 16:00-20:00.
Лекція буде цікава усім модникам та модницям, блогерам, редакторам модних глянців та фешн-програм, власникам бутиків та торгівельних мереж, критикам та аналітикам моди, стилістам, іміджмейкерам, баєрам, шоперам, фотографам, виробникам текстилю, фахівцям beauty-індустрії.
Вартість квитка 200грн. У день заходу 300грн
Контакти:
Телефон: 097 273 99 29 (Анна), 050 556 46 01 (Олена)
e-mail: [email protected], [email protected]
Facebook: Анна Тріль, https://www.facebook.com/lutsk.fashion/
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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