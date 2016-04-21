Лучан кличуть на наймоднішу подію осені





Організатором події є модельна агенція Grace Model House. Місце проведення – Музей сучасного українського мистецтва Корсаків (м.Луцьк, вул.Карбишева, 1), - зазначили організатори.



Хедлайнером події є лектор Ліана Білякович – професор кафедри дизайну одягу Київського національного університету культури і мистецтв, дизайнер, матеріалознавець, фундатор наукової школи Прогонозування Моди в Україні, аналітик та прогнозист моди, експерт міжнародного класу у галузі текстилю, член спілки дизайнерів України. Консультує українські та закордонні компанії з питань стратегічного брендингу та прогнозування моди (Данія, Ізраїль, Австрія, Німеччина, Швеція, Китай, Франція).



Тема цьогорічного Lutsk Fashion Weekend - "Мода 2020-2021. Прогнозування. Диктат Instagram і технічного прогресу. Уточнення тенденцій".



Після лекції відбудеться:

- дегустація нових напоїв від генерального партнера Fragolino Novellina;

- покази мод;

- розіграші подарунків від партнерів.



Час проведення 16:00-20:00.



Лекція буде цікава усім модникам та модницям, блогерам, редакторам модних глянців та фешн-програм, власникам бутиків та торгівельних мереж, критикам та аналітикам моди, стилістам, іміджмейкерам, баєрам, шоперам, фотографам, виробникам текстилю, фахівцям beauty-індустрії.



Вартість квитка 200грн. У день заходу 300грн



Контакти:

Телефон: 097 273 99 29 (Анна), 050 556 46 01 (Олена)

e-mail: [email protected], [email protected]

Facebook: Анна Тріль, https://www.facebook.com/lutsk.fashion/





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Lutsk Fashion Weekend відбудеться 10 листопада о 16:00.Організатором події є модельна агенція Grace Model House. Місце проведення – Музей сучасного українського мистецтва Корсаків (м.Луцьк, вул.Карбишева, 1), - зазначили організатори.Хедлайнером події є лектор– професор кафедри дизайну одягу Київського національного університету культури і мистецтв, дизайнер, матеріалознавець, фундатор наукової школи Прогонозування Моди в Україні, аналітик та прогнозист моди, експерт міжнародного класу у галузі текстилю, член спілки дизайнерів України. Консультує українські та закордонні компанії з питань стратегічного брендингу та прогнозування моди (Данія, Ізраїль, Австрія, Німеччина, Швеція, Китай, Франція).Тема цьогорічного Lutsk Fashion Weekend - "Мода 2020-2021. Прогнозування. Диктат Instagram і технічного прогресу. Уточнення тенденцій".Після лекції відбудеться:- дегустація нових напоїв від генерального партнера Fragolino Novellina;- покази мод;- розіграші подарунків від партнерів.Час проведення 16:00-20:00.Лекція буде цікава усім модникам та модницям, блогерам, редакторам модних глянців та фешн-програм, власникам бутиків та торгівельних мереж, критикам та аналітикам моди, стилістам, іміджмейкерам, баєрам, шоперам, фотографам, виробникам текстилю, фахівцям beauty-індустрії.

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