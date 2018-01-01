Після чаркування волинянин застрелив сусіда





Про це інформаційному агентству «ВолиньPost» стало відомо із власних джерел.



Інцидент трапився у селі Дуліби, що в Турійському районі. Після чаркування місцевий житель із власної рушниці застрелив сусіда.



Обставини події встановлять правоохоронці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Трагічно закінчилося чаркування двох сусідів у селі Дуліби Турійського району.Про цестало відомо із власних джерел.Інцидент трапився у селі Дуліби, що в Турійському районі. Після чаркування місцевий житель із власної рушниці застрелив сусіда.Обставини події встановлять правоохоронці.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію