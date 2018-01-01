Після чаркування волинянин застрелив сусіда
Сьогодні, 21:11
Трагічно закінчилося чаркування двох сусідів у селі Дуліби Турійського району.
Про це інформаційному агентству «ВолиньPost» стало відомо із власних джерел.
Інцидент трапився у селі Дуліби, що в Турійському районі. Після чаркування місцевий житель із власної рушниці застрелив сусіда.
Обставини події встановлять правоохоронці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформаційному агентству «ВолиньPost» стало відомо із власних джерел.
Інцидент трапився у селі Дуліби, що в Турійському районі. Після чаркування місцевий житель із власної рушниці застрелив сусіда.
Обставини події встановлять правоохоронці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Аварія в Луцьку: зіткнулися легковик і вантажівка. ФОТО
Сьогодні, 21:30
У Луцьку – показ фільму про першу людину на Місяці
Сьогодні, 21:18
Після чаркування волинянин застрелив сусіда
Сьогодні, 21:11
У Сумах в лікарні скоїв суїцид 97-річний чоловік
Сьогодні, 20:17