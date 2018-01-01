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Після чаркування волинянин застрелив сусіда

Після чаркування волинянин застрелив сусіда
Трагічно закінчилося чаркування двох сусідів у селі Дуліби Турійського району.

Про це інформаційному агентству «ВолиньPost» стало відомо із власних джерел.

Інцидент трапився у селі Дуліби, що в Турійському районі. Після чаркування місцевий житель із власної рушниці застрелив сусіда.

Обставини події встановлять правоохоронці.


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Теги: трагедія, Волинь
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