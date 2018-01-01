Врятований лебідь оселився у родини волинян. ВІДЕО
Сьогодні, 22:13
У селі Седлище на Волині уже декілька місяців мешкає лебідь, якого врятувала родина місцевих жителів.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці газети «Нове життя» у соціальній мережі Facebook.
«Відео про врятованого лебедя. Ось уже декілька місяців домівкою цього птаха є обійстя господарів із с. Седлище», - йдеться в коментарі до опублікованого відео з лебедем.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці газети «Нове життя» у соціальній мережі Facebook.
«Відео про врятованого лебедя. Ось уже декілька місяців домівкою цього птаха є обійстя господарів із с. Седлище», - йдеться в коментарі до опублікованого відео з лебедем.
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