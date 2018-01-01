Врятований лебідь оселився у родини волинян. ВІДЕО





Про це йдеться у повідомленні на сторінці газети «Нове життя» у соціальній мережі Facebook.



«Відео про врятованого лебедя. Ось уже декілька місяців домівкою цього птаха є обійстя господарів із с. Седлище», - йдеться в коментарі до опублікованого відео з лебедем.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Седлище на Волині уже декілька місяців мешкає лебідь, якого врятувала родина місцевих жителів.Про це йдеться у повідомленні на сторінці газети «Нове життя» у соціальній мережі Facebook.«Відео про врятованого лебедя. Ось уже декілька місяців домівкою цього птаха є обійстя господарів із с. Седлище», - йдеться в коментарі до опублікованого відео з лебедем.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію