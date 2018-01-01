вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку загорівся припаркований автомобіль. ФОТО. ВІДЕО

У Луцьку загорівся припаркований автомобіль. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку на парковці РЦ «Промінь» загорілася автівка.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.

Декілька лучан з вогнегасниками гасили авто. Як зазначають очевидці, автомобіль, який горить – марки Toyota.

На місце події приїхали рятувальники. Станом на 15:00 вогонь загасили.
У Луцьку загорівся припаркований автомобіль. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку загорівся припаркований автомобіль. ФОТО. ВІДЕО





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, Луцьк, парковка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами жовтня
У Луцьку дали півгектара землі під дитячу церкву
Вибух у консульстві Польщі в Луцьку: судять підозрюваних
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Порошенко привітав українців із 100-річчям Листопадового чину
Сьогодні, 15:16
У Луцьку – подвійна аварія. ФОТО
Сьогодні, 15:14
У Луцьку загорівся припаркований автомобіль. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 15:07
Показали фантастичні світлини житлового комплексу «Супернова»*
Сьогодні, 14:48
На Волині судили сільського голову за махінації із землею
Сьогодні, 14:43
Схожі новини
У центрі Луцька може з’явитися платна парковка У центрі Луцька може з’явитися платна парковка
31 жовтень, 17:19
У Луцьку горів автомобіль. ФОТО У Луцьку горів автомобіль. ФОТО
31 жовтень, 10:37
У Луцьку горіла автівка. ФОТО У Луцьку горіла автівка. ФОТО
26 жовтень, 19:09
У Луцьку загорілось припарковане авто. ВІДЕО У Луцьку загорілось припарковане авто. ВІДЕО
24 жовтень, 15:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ТМ «Щедрик» – унікальна молочна продукція, рекомендована дітям*
31 жовтень, 10:00
 2
Порошенко привітав українців із 100-річчям Листопадового чину
Сьогодні, 15:16
 0
У Луцьку – подвійна аварія. ФОТО
Сьогодні, 15:14
 0
У Луцьку загорівся припаркований автомобіль. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 15:07
 0
Показали фантастичні світлини житлового комплексу «Супернова»*
Сьогодні, 14:48
 0
Медіа
відео
1/8