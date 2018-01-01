У Луцьку загорівся припаркований автомобіль. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 15:07
У Луцьку на парковці РЦ «Промінь» загорілася автівка.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Декілька лучан з вогнегасниками гасили авто. Як зазначають очевидці, автомобіль, який горить – марки Toyota.
На місце події приїхали рятувальники. Станом на 15:00 вогонь загасили.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Декілька лучан з вогнегасниками гасили авто. Як зазначають очевидці, автомобіль, який горить – марки Toyota.
На місце події приїхали рятувальники. Станом на 15:00 вогонь загасили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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