У Луцьку загорівся припаркований автомобіль. ФОТО. ВІДЕО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.



Декілька лучан з вогнегасниками гасили авто. Як зазначають очевидці, автомобіль, який горить – марки Toyota.



На місце події приїхали рятувальники. Станом на 15:00 вогонь загасили.











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