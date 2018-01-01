У центрі Луцька зловили ймовірного «наркобаригу». ФОТО

У Луцьку поблизу ЦУМу затримали ймовірного наркоторговця.Чоловік попався у руки правоохоронців 2 листопада, приблизно о 09:40. Про церозповіли очевидці події.Так, молодик зайшов в аптеку, що на проспекті Волі. Присутні там люди помітили, що чоловік поводив себе неадекватно.На місце події люди викликали патрульних. Від правоохоронців підозрілий чоловік почав втікати та поводити себе неадекватно. Зрештою, його зловили.Згодом під час огляду у чоловіка знайшли речі, ззовні схожі на наркотики та шприци.Також кажуть, ймовірно, на місці події вже були люди, які мали придбати наркотики у чоловіка.Наразі на місці події працюють патрульні та слідчо-оперативна група.