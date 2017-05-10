вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Черкасах в гуртожитку знайшли зарізане немовля

У Черкасах в гуртожитку знайшли зарізане немовля
У Черкасах в одному з гуртожитків знайшли мертву новонароджену дитину з ножовими пораненнями.

Про це повідомили у прес-службі місцевої прокуратури, - пише ТСН.

"1 листопада в одному з гуртожитків міста Черкаси виявлено коробку з-під взуття, у якій перебував плід новонародженої дитини чоловічої статті близько 6–7 місяців. На тілі в області серця виявлено дві колото-різані рани", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, поліції відкрила кримінальне провадження за ст. 117 (Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини) Кримінального Кодексу України, вбивці загрожує до 5 років обмеження або позбавлення волі.

Наразі досудове розслідування перебуває на контролі прокуратури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: немовля, Черкаси
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами жовтня
У Луцьку можуть дати півгектара землі під дитячу церкву
Вибух у консульстві Польщі в Луцьку: судять підозрюваних
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Учитель фізкультури з Волині завоював «бронзу» на чемпіонаті світу з самбо
Сьогодні, 14:09
Луцька спортшкола – серед кращих в Україні
Сьогодні, 13:37
У Черкасах в гуртожитку знайшли зарізане немовля
Сьогодні, 13:24
На Волині чоловік на ринку незаконно продавав майже 50 кілограмів риби
Сьогодні, 13:11
Пишна волинянка змагалася за корону «Міс Україна Plus Size». ФОТО
Сьогодні, 13:08
Схожі новини
У Черкасах жінка продала своє немовля за 15 тисяч гривень У Черкасах жінка продала своє немовля за 15 тисяч гривень
10 травень, 2017, 17:28
На Львівщині на сільському кладовищі знайшли мертве немовля На Львівщині на сільському кладовищі знайшли мертве немовля
19 жовтень, 17:20
Мама відмовилась лікувати: на Київщині померло немовля Мама відмовилась лікувати: на Київщині померло немовля
04 жовтень, 20:37
На Миколаївщині під лікарнею знайшли коробку з сильно побитим немовлям На Миколаївщині під лікарнею знайшли коробку з сильно побитим немовлям
21 вересень, 12:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ПриватБанк нагородив найкращих юних економістів України*
Сьогодні, 14:40
 0
Аварія у Луцьку: Volkswagen зіткнувся з тролейбусом. ФОТО
Сьогодні, 14:26
 0
Дістав з кишені таблетку і проковтнув: деталі затримання «наркобариги» в Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 14:23
 0
Учитель фізкультури з Волині завоював «бронзу» на чемпіонаті світу з самбо
Сьогодні, 14:09
 0
Луцька спортшкола – серед кращих в Україні
Сьогодні, 13:37
 0
Медіа
відео
1/8