У Черкасах в гуртожитку знайшли зарізане немовля
Сьогодні, 13:24
У Черкасах в одному з гуртожитків знайшли мертву новонароджену дитину з ножовими пораненнями.
Про це повідомили у прес-службі місцевої прокуратури, - пише ТСН.
"1 листопада в одному з гуртожитків міста Черкаси виявлено коробку з-під взуття, у якій перебував плід новонародженої дитини чоловічої статті близько 6–7 місяців. На тілі в області серця виявлено дві колото-різані рани", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, поліції відкрила кримінальне провадження за ст. 117 (Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини) Кримінального Кодексу України, вбивці загрожує до 5 років обмеження або позбавлення волі.
Наразі досудове розслідування перебуває на контролі прокуратури.
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Про це повідомили у прес-службі місцевої прокуратури, - пише ТСН.
"1 листопада в одному з гуртожитків міста Черкаси виявлено коробку з-під взуття, у якій перебував плід новонародженої дитини чоловічої статті близько 6–7 місяців. На тілі в області серця виявлено дві колото-різані рани", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, поліції відкрила кримінальне провадження за ст. 117 (Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини) Кримінального Кодексу України, вбивці загрожує до 5 років обмеження або позбавлення волі.
Наразі досудове розслідування перебуває на контролі прокуратури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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