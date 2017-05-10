У Черкасах в гуртожитку знайшли зарізане немовля

У Черкасах в одному з гуртожитків знайшли мертву новонароджену дитину з ножовими пораненнями.Про це повідомили у прес-службі місцевої прокуратури, - пише ТСН."1 листопада в одному з гуртожитків міста Черкаси виявлено коробку з-під взуття, у якій перебував плід новонародженої дитини чоловічої статті близько 6–7 місяців. На тілі в області серця виявлено дві колото-різані рани", - йдеться у повідомленні.Як зазначається, поліції відкрила кримінальне провадження за ст. 117 (Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини) Кримінального Кодексу України, вбивці загрожує до 5 років обмеження або позбавлення волі.Наразі досудове розслідування перебуває на контролі прокуратури.