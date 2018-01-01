У селі поблизу Луцька озброєні бандити винесли з будинку понад мільйон гривень





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з джерел.



Так, 26 жовтня, зловмисники вдерлись у будинок приватного підприємця і викрали понад 1 мільйон гривень.



Як стало відомо, до помешкання подружжя увірвались четверо озброєних грабіжників, які зв'язали чоловіка та жінку. Відтак, злочинцям вдалось забрати понад мільйон гривень.



Нагадаємо, що у ніч на 25 жовтня

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Богушівка Луцького району невідомі вчинили розбійний напад на сім'ю.Про цестало відомо з джерел.Так, 26 жовтня, зловмисники вдерлись у будинок приватного підприємця і викрали понад 1 мільйон гривень.Як стало відомо, до помешкання подружжя увірвались четверо озброєних грабіжників, які зв'язали чоловіка та жінку. Відтак, злочинцям вдалось забрати понад мільйон гривень.Нагадаємо, що у ніч на 25 жовтня зловмисники вдерлися у будинок адвоката Сергія Сафулька і, застосовуючи насилля, заволоділи декількома десятками тисяч доларів та дорогоцінностями.

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