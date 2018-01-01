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У селі поблизу Луцька озброєні бандити винесли з будинку понад мільйон гривень

У селі поблизу Луцька озброєні бандити винесли з будинку понад мільйон гривень
У селі Богушівка Луцького району невідомі вчинили розбійний напад на сім'ю.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з джерел.

Так, 26 жовтня, зловмисники вдерлись у будинок приватного підприємця і викрали понад 1 мільйон гривень.

Як стало відомо, до помешкання подружжя увірвались четверо озброєних грабіжників, які зв'язали чоловіка та жінку. Відтак, злочинцям вдалось забрати понад мільйон гривень.

Нагадаємо, що у ніч на 25 жовтня зловмисники вдерлися у будинок адвоката Сергія Сафулька і, застосовуючи насилля, заволоділи декількома десятками тисяч доларів та дорогоцінностями.

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Теги: пограбування, розбій, гроші, підприємець
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Коментарі 1
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Ну навіщо вдиратися і забирати той мільйон, що чесним і непосильним трудом зароблений? Які ж безсовісні ці злочинці.
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