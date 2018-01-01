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Активісти прийшли з «розбірками» на офіс волинської «Батьківщини». ФОТО. ВІДЕО

Активісти прийшли з «розбірками» на офіс волинської «Батьківщини». ФОТО. ВІДЕО
Луцькі активісти Національного корпусу та Національних дружин прийшли в офіс волинського осередку партії «Батьківщини» з вимогою вибачитися за те, що партія без дозволу і відома екс-добровольця «Азову» Олексія Лисенка використала у своєму агітаційному матеріалі його фото з передової.

Діалог відбувся у партійному офісі на вулиці Набережній, 2 листопада.

Під час розмови активісти поспілкувалися з представником "Батьківщини", депутатом міськради Андрієм Козюрою.

Він, зокрема, наголошував, що за те, що у партійній газеті опублікували фото атовця без його згоди має відповісти центральне представництво партії.

"Я не бачив цю газету... Може, це якась провокація", - сказав Козюра.

Зауважимо, що на місце події представники "Батьківщини" викликали правоохоронців.

Нагадаємо, обурливий пост про те, що фото екс-добровольця Олексія Лисенка використали в агітаційній газеті Юлії Тимошенко написав активіст з Луцька Андрій Д'яченко.



Активісти прийшли з «розбірками» на офіс волинської «Батьківщини». ФОТО. ВІДЕО


Активісти прийшли з «розбірками» на офіс волинської «Батьківщини». ФОТО. ВІДЕО


Активісти прийшли з «розбірками» на офіс волинської «Батьківщини». ФОТО. ВІДЕО


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Теги: «Батьківщини», вибачення, Луцьк, вибір редактора
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Коментарі 4
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Цей Козюра причетний до протиправного початку будівництва неподалік офісу "Батьківщини", до пропозицій хабаря прокурору без свідків. І він ні в чому не винний. Ха-ха-ха. І тут винна Тимошенко!
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Цирк устроіли. Який спрос з Козюри? Газети друкують в Києві центральним штабом, туда всі предяви. А не стоять те саме по кругу повторюють
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Саме так. Це він (і його поплічники) хоче продати примічення магазину "Освіта". І хто він після цього? Скажіть...
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Пішла люлькина батьківщина в сраку
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