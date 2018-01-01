Активісти прийшли з «розбірками» на офіс волинської «Батьківщини». ФОТО. ВІДЕО

Луцькі активісти Національного корпусу та Національних дружин прийшли в офіс волинського осередку партії «Батьківщини» з вимогою вибачитися за те, що партія без дозволу і відома екс-добровольця «Азову»використала у своєму агітаційному матеріалі його фото з передової.Діалог відбувся у партійному офісі на вулиці Набережній, 2 листопада.Під час розмови активісти поспілкувалися з представником "Батьківщини", депутатом міськрадиВін, зокрема, наголошував, що за те, що у партійній газеті опублікували фото атовця без його згоди має відповісти центральне представництво партії."Я не бачив цю газету... Може, це якась провокація", - сказав Козюра.Зауважимо, що на місце події представники "Батьківщини" викликали правоохоронців.Нагадаємо, обурливий пост про те, що фото екс-добровольця Олексія Лисенка використали в агітаційній газеті Юлії Тимошенко