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Школа у Стобихівці: люди погрожують перекрити трасу

Школа у Стобихівці: люди погрожують перекрити трасу
Батьки дітей із села Стобихівка на Волині погрожують перекрити міжнародну трасу, якщо найближчим часом не оголосять тендер на будівництво школи.

Про це у соціальній мережі Facebook активіст Володимир Бут-Гусаїм.

За словами Бут-Гусаїма, у селі Стобихівка відбулася зустріч із батьками 250 дітей, які вже 2 місяці не відвідують школу.

Нині батьки вимагають оголосити тендер на будівництво школи. Якщо цього до 13.00 понеділка, 5 листопада, не буде зроблено, люди обіцяють перекрити міжнародну трасу Київ-Ковель-Ягодин.

«Я розумію що це надто радикально, але люди настільки зневірені, що сумніватися в їх намірах не доводиться», - зазначив Бут-Гусаїм.


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Теги: школа, Волинь
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