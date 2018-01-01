Школа у Стобихівці: люди погрожують перекрити трасу

Батьки дітей із села Стобихівка на Волині погрожують перекрити міжнародну трасу, якщо найближчим часом не оголосять тендер на будівництво школи.Про це у соціальній мережі Facebook активістЗа словами Бут-Гусаїма, у селі Стобихівка відбулася зустріч із батьками 250 дітей, які вжеНині батьки вимагають оголосити тендер на будівництво школи. Якщо цього до 13.00 понеділка, 5 листопада, не буде зроблено, люди обіцяють перекрити міжнародну трасу Київ-Ковель-Ягодин.«Я розумію що це надто радикально, але люди настільки зневірені, що сумніватися в їх намірах не доводиться», - зазначив Бут-Гусаїм.