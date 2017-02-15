Справа Каті Литкіної: у Ковелі продовжуються судові засідання

Катерини Литкіної. Однак засідання лише відкрили й закрили, бо не з’явилася представниця інтересів неповнолітнього Статочнюка – його матір Вікторія Гуліда.



Про це повідомляє сайт



Зазначається, що напередодні у письмовій заяві вона зажадала, аби суд відклали через її хворобу. Адвокат обвинуваченого Статочнюка – Віктор Шостак теж наполягав на перенесенні розгляду справи.



Наступне судове засідання призначили на 6-8 листопада.



Видання зазначає, що на Статочнюка поширюється так званий «закон Савченко», за яким рік перебування у СІЗО йде за два. Тобто для обвинуваченого, який вже третій рік сидить у СІЗО за законом йде шостий рік імовірного покарання.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі 2 листопада мало відбутись чергове слухання справи щодо вбивства. Однак засідання лише відкрили й закрили, бо не з’явилася представниця інтересів неповнолітнього Статочнюка – його матірПро це повідомляє сайт «Радар» Зазначається, що напередодні у письмовій заяві вона зажадала, аби суд відклали через її хворобу. Адвокат обвинуваченого Статочнюка –теж наполягав на перенесенні розгляду справи.Наступне судове засідання призначили на 6-8 листопада.Видання зазначає, що на Статочнюка поширюється так званий «закон Савченко», за яким рік перебування у СІЗО йде за два. Тобто для обвинуваченого, який вже третій рік сидить у СІЗО за законом йде шостий рік імовірного покарання.

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