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Справа Каті Литкіної: у Ковелі продовжуються судові засідання

Справа Каті Литкіної: у Ковелі продовжуються судові засідання
У Ковелі 2 листопада мало відбутись чергове слухання справи щодо вбивства Катерини Литкіної. Однак засідання лише відкрили й закрили, бо не з’явилася представниця інтересів неповнолітнього Статочнюка – його матір Вікторія Гуліда.

Про це повідомляє сайт «Радар».

Зазначається, що напередодні у письмовій заяві вона зажадала, аби суд відклали через її хворобу. Адвокат обвинуваченого Статочнюка – Віктор Шостак теж наполягав на перенесенні розгляду справи.

Наступне судове засідання призначили на 6-8 листопада.

Видання зазначає, що на Статочнюка поширюється так званий «закон Савченко», за яким рік перебування у СІЗО йде за два. Тобто для обвинуваченого, який вже третій рік сидить у СІЗО за законом йде шостий рік імовірного покарання.


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Теги: вбивство, Литкіна, суд
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