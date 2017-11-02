У Ратному відкрили новий дитсадок. ВІДЕО

Дитсадок “Капітошка” у Ратному відтепер — найновіший дошкільний заклад в області.Його відкриття стало справжнім святом для місцевої громади, батьків та майбутніх вихованців закладу."У мене троє діток, тому на відкриття дитсадка чекали з нетерпінням. Уже оглянули групу, яку відвідуватиме дочка. Дуже задоволені: садочок новий, красивий. Діткам тут буде весело та комфортно. Хочеться побажати їм здоров’я, а вихователям — терпіння", - ділиться враженнями молода мамаДвоповерхове приміщення дитсадка будували три роки. Дошкільний заклад має автономну котельню на твердому паливі. На території новобудови облаштували сучасні ігрові майданчики, освітлення та альтанки."Основний обсяг будівельних робіт виконано у нинішньому році, починаючи з червня. Об’єкт готовий до експлуатації. Це будівництво з нуля: нові комунікації, нові меблі, все нове... Будемо надіятися, що новий дитсадок довгі роки приноситиме радість як малятам, так і громаді селища", - розповів керівник компанії-генпідрядника будівництваЯсла-дитсадок у Ратному звели за кошти держави у співфінансуванні з селищною радою. За сприяння будівництву ратнівчани подякували народному депутату України"Пригадую, коли ви мене обирали, то про будівництво або ремонти шкіл та садочків говорили ледве не в кожному селі. І ніхто тоді не вірив, що такі питання будуть вирішуватися — це була мрія! А сьогодні це сталося. Всіх вітаю. Нехай у цьому садочку виховуються світлі, виховані, навчені дітки, які будуть прославляти і селище Ратне, і нашу неньку-Україну!”, - зазначив нардеп у своєму вітальному слові.Голова облдержадміністраціїзазначив, що будівництво дитсадка у Ратному є прикладом співпраці органів місцевого самоврядування та політиків, які відчувають відповідальність за розвиток держави."Я запросив на відкриття цього садочка голів районних державних адміністрацій із сусідніх районів, щоб вони побачили, що таке спільна робота всіх гілок владИ. Ми будемо і надалі будувати такі об’єкти, бо саме з розвитку дітей — маленьких громадян нашої України закладається надійний фундамент її майбутнього", - зауважив губернатор.У новому дитсадку - 9 різновікових груп. Також тут буде інклюзивна група для діток з особливими потребами. Від благодійного фонду Степана Івахіва “Патріоти Волині” майбутнім вихованцям “Капітошки” на новосілля подарували сухий басейн та інвентар для спортивної зали. Загалом дошкільний заклад розрахований на 165 дітей."Відкриття нашого закладу повністю знімає проблему черг на місця в дитсадку по Ратному. Хоча до сьогоднішнього дня у нас щорічно близько 180-ти дітей не мали змоги відвідувати ясла чи садок", - зауважила директорка дитсадка “Капітошка” Олена Марчук.Ровесниками “Капітошки” стали й молоді фруктові дерева, які висадили в грунт почесні гості урочистостей.