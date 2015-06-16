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Стрілянина на автомийці в Луцьку: з'явився офіційний коментар поліції

Стрілянина на автомийці в Луцьку: з'явився офіційний коментар поліції
На Волині поліція ввела операцію з затримання озброєних злочинців.

Сьогодні о 14 годині 30 хвилин на лінію служби поліції «102» надійшло повідомлення про стрілянину на вулиці Набережній у Луцьку. Поліція ввела в дію операцію по затриманню озброєних злочинців, - повідомили у прес-службі волинської поліції.

Встановлено, що внаслідок інциденту одна людина загинула, двох осіб госпіталізували.

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На місці події працює слідчо-оперативна група поліції.

"Правоохоронці вживають всіх необхідних заходів з метою затримання правопорушників і притягнення їх до відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Луцьку на вулиці Набережній під час стрілянини поранили кримінального авторитета Аслана.

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Теги: стрілянина, кримінал
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