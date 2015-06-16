Стрілянина на автомийці в Луцьку: з'явився офіційний коментар поліції
Сьогодні, 15:42
На Волині поліція ввела операцію з затримання озброєних злочинців.
Сьогодні о 14 годині 30 хвилин на лінію служби поліції «102» надійшло повідомлення про стрілянину на вулиці Набережній у Луцьку. Поліція ввела в дію операцію по затриманню озброєних злочинців, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
Встановлено, що внаслідок інциденту одна людина загинула, двох осіб госпіталізували.
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На місці події працює слідчо-оперативна група поліції.
"Правоохоронці вживають всіх необхідних заходів з метою затримання правопорушників і притягнення їх до відповідальності", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Луцьку на вулиці Набережній під час стрілянини поранили кримінального авторитета Аслана.
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Сьогодні о 14 годині 30 хвилин на лінію служби поліції «102» надійшло повідомлення про стрілянину на вулиці Набережній у Луцьку. Поліція ввела в дію операцію по затриманню озброєних злочинців, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
Встановлено, що внаслідок інциденту одна людина загинула, двох осіб госпіталізували.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку на автомийці – стрілянина: загинула одна людина. ФОТО
На місці події працює слідчо-оперативна група поліції.
"Правоохоронці вживають всіх необхідних заходів з метою затримання правопорушників і притягнення їх до відповідальності", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Луцьку на вулиці Набережній під час стрілянини поранили кримінального авторитета Аслана.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Сьогодні, 15:42