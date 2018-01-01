Шпига підтвердив, що події на Набережній – бандитські «розбірки»
Сьогодні, 16:41
Головний поліцейський Волині Петро Шпига прокоментував ситуацію зі стріляниною на вулиці Набережній у Луцьку.
Про це він розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.
"Повідомлення до поліції про сутички надійшло о 14:41. Коли прибули правоохоронці, то на місці події виявили тіло чоловіка з ознаками кульових поранень. Ще двоє людей – в лікарні. Є ножові, і вогнепальні поранення. Їхньому життю нічого не загрожує. В місті оголосили "план сирена". Втік той, хто стріляв і був учасником. Була і бойова, і травматична зброя", - розповів Петро Шпига.
"Стрілянина була всередині кафе. Даних про те, що хтось постраждав на вулиці наразі немає", - уточнив начальник слідчого управління Олександр Климовський.
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Про це він розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.
"Повідомлення до поліції про сутички надійшло о 14:41. Коли прибули правоохоронці, то на місці події виявили тіло чоловіка з ознаками кульових поранень. Ще двоє людей – в лікарні. Є ножові, і вогнепальні поранення. Їхньому життю нічого не загрожує. В місті оголосили "план сирена". Втік той, хто стріляв і був учасником. Була і бойова, і травматична зброя", - розповів Петро Шпига.
"Стрілянина була всередині кафе. Даних про те, що хтось постраждав на вулиці наразі немає", - уточнив начальник слідчого управління Олександр Климовський.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку на автомийці – стрілянина: загинула одна людина. ФОТО. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 3
Та ви що?Та не може бути.Які бандити?Які "розбірки"?Демократична,європейська,цивілізована країна.І ось тобі на.Це наклеп.
.Хачі валять один одного,супер ,побільше б таких новин .
А я думав що біля Шпига один з бандитів а то начальник слідства
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