Шпига підтвердив, що події на Набережній – бандитські «розбірки»

Головний поліцейський Волиніпрокоментував ситуацію зі стріляниною на вулиці Набережній у Луцьку.Про це він розповів у коментарі"Повідомлення до поліції про сутички надійшло о 14:41. Коли прибули правоохоронці, то на місці події виявили тіло чоловіка з ознаками кульових поранень. Ще двоє людей – в лікарні. Є ножові, і вогнепальні поранення. Їхньому життю нічого не загрожує. В місті оголосили "план сирена". Втік той, хто стріляв і був учасником. Була і бойова, і травматична зброя", - розповів Петро Шпига."Стрілянина була всередині кафе. Даних про те, що хтось постраждав на вулиці наразі немає", - уточнив начальник слідчого управління