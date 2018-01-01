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Шпига підтвердив, що події на Набережній – бандитські «розбірки»

Шпига підтвердив, що події на Набережній – бандитські «розбірки»
Головний поліцейський Волині Петро Шпига прокоментував ситуацію зі стріляниною на вулиці Набережній у Луцьку.

Про це він розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.

"Повідомлення до поліції про сутички надійшло о 14:41. Коли прибули правоохоронці, то на місці події виявили тіло чоловіка з ознаками кульових поранень. Ще двоє людей – в лікарні. Є ножові, і вогнепальні поранення. Їхньому життю нічого не загрожує. В місті оголосили "план сирена". Втік той, хто стріляв і був учасником. Була і бойова, і травматична зброя", - розповів Петро Шпига.

"Стрілянина була всередині кафе. Даних про те, що хтось постраждав на вулиці наразі немає", - уточнив начальник слідчого управління Олександр Климовський.

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Теги: Шпига, стрілянина, бандити
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Коментарі 3
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Та ви що?Та не може бути.Які бандити?Які "розбірки"?Демократична,європейська,цивілізована країна.І ось тобі на.Це наклеп.
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.Хачі валять один одного,супер ,побільше б таких новин .
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А я думав що біля Шпига один з бандитів а то начальник слідства
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