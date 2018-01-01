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«Ти був тим, на кого рівнялися», – побратими про загиблого Максима Пасичнюка

«Ти був тим, на кого рівнялися», – побратими про загиблого Максима Пасичнюка
Побратими загиблого волинського атовця Максима Пасичнюка поділилися зворушливим спогадом про нього.

Про це повідомили на сторінці прес-служби 14 окремої механізованої бригади.

"Ти, побратиме, був тим, на кого рівнялися, на кого надіялися, в кого вірили, кого любили...
Але ворожа куля забрала Твоє життя, життя українського воїна, який одчайдушно захищав свою землю від ненависного ворога...
Ім'я Максима Пасичнюка навіки в наших серцях...
Щирі співчуття родині нашого загиблого Героя...", - написали побратими.

У зв’язку із загибеллю волинянина Максима Пасичнюка 6 листопада у Луцьку оголосили днем жалоби.

Нагадаємо, 4 листопада, від кулі ворожого снайпера загинув боєць 14-ої бригади Максим Пасичнюк, уродженець села Губин, Локачинського району.

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Теги: ато, смерть
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Евгения Бордан
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только что
OBZ===organizacuia bor''bu so zlom////////////////////////////////// У БПП пригадали Тимошенко колишні "заслуги". Вона пригрозила судом........BIZNES KLANU RVUTSIA K VLASTI===PRESTUPNIK PETR POROSHENKO SHASHDET ZAXVATIT'' VLAST'' ESHE NA 5=PIAT'' LET ZAVERSHUV BAZISNOE SOZDANIE SVOEI BIZNES IMPERII........NO PETRA POROSHENKO NENAVIDIT UKRAINSKII NAROD POETOMU POROSHENKO AXMETOV LEVOCHKIN PINCHUK KOLOMOISKII MOGUT SMIAGCHIT'' NAROSTANIE VSENARODNOGO PROTESTNOGO GNEVA POSREDSTVOM PRIXODA K VLASTI OLIGARXICHESKOI PRINTSESSU STAVSHEI KOROLEVOI===PREZIDENTOM GOSPOSHU IULII TIMOSHENKO........OLIGARXI PONIMAIUT===ESHE 5=PIAT'' LET PODOBNOI POLITIKI I UKRAINTSU NACHNUT BUKVAL''NO PRESSLEDOVAT'' PETRA POROSHENKO KAK I VIKTORA IANUKOVICHA POETOMU PRIXOD K VLASTI V 2019 GODU GOSPOSHU IULII TIMOSHENKO =SGLADIT OSTRUE UGLU= V UKRAINSKOM OBSHESTVE NA NESKOL''KO LET SBEREGAIA VLAST'' BIZNESMENOV NAD UKRAINSKIM NARODOM........========UVASHAEMUE UKRAINTSU===ESLI XOTIA BU 1=ODIN PREDSTAVITEL'' DEISTVUIUSHEGO PARLAMENTA PRISUTSTVUET I CHTO=TO OBESHAET NA PROTESTNUX AKTSUIAX TO ETO OLIGARXIIA OBMANUVAET VAS STREMIAS'' VOZGLAVIT'' VASHE VSEUKRAINSKOE NEDOVOL''STVO SUSHESTVUIUSHIMI BESPRAVNUMI OTNOSHENIIAMI V UKRAINE.......////////BPP////// //////NF//////// ////////OB////// ///////BAT''KIVSHUNA///////// ////////RP//////// /////////SAMOPOMOSH''///////===ETO EDINUI OLIGARXICHESKII POLIT=ORGANIZM GOTOVUI IGRAT'' S VAMI UVASHAEMUE UKRAINTSU VES'' 21 VEK........STANOVLENIE DEMOKRATICHESKOI SAMODOSTATOCHNOI UKRAINU===ETO TO CHEGO NE PREDLAGAIUT I NE TREBUIUT PREDSTAVITELI BANKOVOI I DEISTVUIUSHEGO PARLAMENTA A EKS=REGIONAL''NUE I NATSUONALISTICHESKIE NOVUE VNESISTEMNUE POLIT=PROEKTU SOZDANU DLIA VASHEGO RAZOBSHENIIA I POLITICHESKOI DEZOORIENTATSUI........=========EDINOI DRUSHNOI VSEUKRAINSKOI SEM''EI OB''EDINIAITES'' VOKRUG DVISHENIIA /////SPRAVEDLIVOST''//////// A TAKSHE ANTI=OLIGARXICHESKOGO LIDERA GOSPODINA VALENTINA NALIVAICHENKO......LIKVIDATSUIA OLIGARXIZMA===ETO START SLEDUIUSHIX PREOBRAZOVANII===STANOVLENIIA PARLAMENTSKO=PREZIDENTSKOI ZAKONODATEL''NO=VETIRUIUSHEI SISTEMU ANTIDESTRUKTIVISTKOGO DEMOKRATICHESKOGO UPRAVLENIIA.........V 2019=2024 GODAX UKRAINSKII LIDER VALENTIN NALIVAICHENKO I EGO KOMANDA OCHISTIAT UKRAINU OT DESTRUKTIVISTKIX IDEOLOGICHESKIX NEGATIVIZMOV SOZDAV ZASHISHENNUE POLIT=SILU SOTSUAL''NO OB''EDINIAIUSHIE I GARMONICHNO RAZVIVAIUSHIE UKRAINSKOE OBSHESTVO.......V 2024 GODU PREZIDENT NALIVAICHENKO STANOVITSIA GLAVOI PRAVIASHEI PARTII /////////SPRAVEDLIVOST''//////// REALIZOVAV VUBORU BESPARTIINOGO VETIRUIUSHEGO ZAKONOUTVERSHDAIUSHEGO PREZIDENTA LIKVIDIROVAV TAKIM OBRAZOM AVTORITARIZM I DRUGIE DESTRUKTIVIZMU........V 2019=2024 GODAX NEOBXODIMO NAUCHIT''SIA TOTAL''NO KONTROLIRIVAT'' BIZNES VVEDIA PROGRESSIVNUE NALOGOVUE TARIFU OBESPECHIVAIUSHIE SOZDANIE MOSHNOGO INVESTITSUONNOGO GOS=KAPITALA RAZVIVAIUSHEGO INDUSTRIAL''NO=AGRARNUI SEKTORA.......NEOBXODIMO ZADEISTVOVAT'' VSE RESURSU IMEIUSHIESIA NA PLANETE POVUSHAIUSHIE KACHESTVENNUE STANDARTU POLITICHESKIX EKONOMICHESKO=PROIZVODSTVENNUX I KUL''TURNUX VSEUKRAINSKIX OTNOSHENII........==========UKRAINTSU===LIKVIDIRUITE OLIGARXIZM EKS=REGIONALIZM KOMMUNIZM KORRUPTSUONIZM NATSUONAL=RASIZM I KOLONIALIZM===TAKSHE OBIAZATEL''NO OTBIRAITE ZAKONNUM SPOSOBOM ROVNO POLOVINU 50=AT PROTSENTOV GODOVUX DOXODOV U PREDSTAVITELEI KRUPNOGO BIZNESA I VU NACHNETE POSTEPENNO POETAPNO VSESTORONNE SOVERSHENSVOVAT''SIA......./////////SPRAVEDLIVOST''//////// ////////SILA LIUDEI//////// ////////RUX NOVUX SIL/////// ////////SLUGA NARODA////////===PROGRESSIVNUI DEMOKRATICHESKII FUNDAMENT UKRAINSKOGO NARODA IDUSHEGO K ISTINNOI DEMOKRATII===GUMANISTICHESKOI........VALENTIN NALIVAICHENKO===PREZIDENT UKRAINU 2019.....
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