Один із засновників волинського «УКРОПу» вийшов з партії

Член ради Волинської обласної організації політичної партії «Українське об’єднання патріотів – УКРОП», заявив про вихід з її лав.Про це він написав на свої сторінці у facebook.За словами Максима Воскресенського, він був одним із засновників обласного осередку партії та брав активну участь у її розбудові. Але змушений тепер прийняти рішення про вихід з партії через свавілля, яке відбувається у ній.Далі допис Максима Воскресенського подаємо без змін.