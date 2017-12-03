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Один із засновників волинського «УКРОПу» вийшов з партії

Один із засновників волинського «УКРОПу» вийшов з партії
Член ради Волинської обласної організації політичної партії «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» Максим Воскресенський, заявив про вихід з її лав.

Про це він написав на свої сторінці у facebook.

За словами Максима Воскресенського, він був одним із засновників обласного осередку партії та брав активну участь у її розбудові. Але змушений тепер прийняти рішення про вихід з партії через свавілля, яке відбувається у ній.

Далі допис Максима Воскресенського подаємо без змін.

"Публічно заявляю про вихід з цього партійного проекту у зв’язку з тим, що усі партійні цінності, започатковані у 2015 р., зруйновані, а фактичне керівництво організації перейшло в руки людей, які не тільки своїм діями повністю дискредитували себе, але й не є членами політичної партії.

Будучи одним із засновників Волинської обласної організації УКРОП, першим заступником з організаційної роботи, приймав активну участь у її розбудові протягом останніх трьох років. Починаючи з 2017 р. поняття демократії та справедливості почали відходити на задній план, звільняючи дорогу для авторитаризму та низки безглуздих рішень, одним з яких було призначення на керівну посаду офісу партії людей без партійного членства та без досвіду організаційної чи партійної роботи, незважаючи на вимоги районних осередків та представників міського та обласного офісів. Це призвело до виходу з лав партії безлічі активних та професійних людей, розвалу організаційної структури та повної безвідповідальності у прийнятті будь-яких рішень.

На підставі викладеного вище, я приймаю рішення про вихід з лав партії, оскільки не бачу можливості подальшої роботи обласної організації. Прийдешні вибори будуть яскравим доказом того, що демократична структура не буде діяти під тиском та погрозами".

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Теги: партія, Воскресенський Максим Володимирович
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