У Луцьку розказали, яких нововведень чекати від ЗНО у 2019 році

Для отримання атестату про середню освіту студенти коледжів та учні профтехучилищ здаватимуть ЗНО з двох предметів, а ті, хто мріє про медичну освіту, повинні готуватися до здачі фізики або математики.Про нововведення до системи здачі зовнішнього незалежного оцінювання розповіла директор Львівського регіонального центру оцінювання якості освітиЗокрема вона повідомила, що для отримання атестату про середню освіту кожному випускнику загальноосвітнього навчального закладу необхідно зареєструватися на три предмети державної підсумкової атестації. Українська мова та література є обов’язковим предметом для всіх і цей результат буде виставлений в атестаті. Другий предмет – на вибір: історія України, або математика. Третій – також на вибір учня із решти 11 предметів.У 2019 році реєстрація триватиме з 5 лютого до 25 березня 2019 року. Основна сесія триватиме з 21 травня до 13 червня і почнеться математикою. З 26 червня до 12 липня триватиме додаткова сесія, участь в якій зможуть взяти усі, хто з вагомих причин не зміг бути присутнім під час проведення основної.Як і минулого року, за бажанням учасників, тестові завдання перекладатимуть на 6 мов – російську, польську, угорську, румунську, молдовську та кримськотатарську. Вибір мови випускником можливий лише у тому випадку, якщо ця мова вивчається його навчальному закладі.Окрім того, цього року продовжать практику проходження ЗНО учнями з порушенням зору, які використовують у навчанні шрифт Брайля. Ці учні здаватимуть ЗНО на додатковій сесії.Важливим нововведенням є той факт, що цьогоріч ЗНО разом з випускниками шкіл здаватимуть учні училищ та студенти коледжів. Для отримання атестата їм потрібно буде здати два предмети у формі ЗНО – це українська мова та література (обов’язковий) та математика, бо історія України на вибір учня. Третій предмет студенти коледжів і учні училищ даватимуть у своєму навчальному закладі.«Важливим є те, що під час ступеневої освіти, при переході з молодшого спеціаліста на бакалавра будуть здавати ЗНО. Важливо, бо це люди, які йдуть здобувати вищу освіту. Очевидно, що Міністерство освіти хоче бачити рівень освіти не тільки випускників школи, але й студентів коледжів і учнів училищ, бо форма атестату у них одна. Цього року участь училищ у коледжів у ЗНО потягнули вниз показники області з української мови. Рейтинги міст, де є училища і коледжі пішли вниз тільки через те, що до шкіл додалися результати училищ та коледжів», – розповіла Лариса Середяк.Окрім цього, змінилися і правила вступу до навчальних закладів.Для подання документів для участі у вступному конкурсі до ВНЗ на такі спеціальності як «Право», «Міжнародні відносини», «Публічне управління та адміністрування» та «Фармація», вступний бал абітурієнта повинен бути не менше 130.Окрім того, медичні вузи поставили бар’єр у 150 балів для другого і третього предмету. Тобто українську мову майбутні медики можуть здати на менше, аніж 150 балів. Натомість біологію та хімію, які є другим предметом, а також математику, або фізику, які відтепер є обов’язковими для медиків, як третій предмет потрібно здати хоча б на 150 балів.В умовах прийому до ВНЗ внесенні такі параметри – дійсними є сертифікати 2019, 2018, 2017 років. Тобто всі, хто хоче змінити начальний заклад чи вступити на іншу спеціальність зможуть використовувати результати попередніх років. Однак, результати тестування з іноземних мов будуть дійсні всього два роки – тобто використати можна буде тільки сертифікати 2018 та 2019 років.Разом з тим Лариса Середяк нагадала, що одним з успішних факторів підготовки є робота з тестами минулих років, які розміщення на сайті Львівського регіонального центру.«З ними можна працювати щодня і по декілька разів на день безкоштовно. Це є реальні тестові завдання за попередні тестові роки», – заначила спеціаліст.Окрім цього учням нагадують, що цього року, як і минулих років буде проведення пробне ЗНО. 16 березня воно пройде з української мови та літератури та 23 березня – можна буде здати решту предметів.До слова, пробне тестування є платним. Наразі точна ціна ще не встановлена, але передбачають, що вона становитиме близько 138 гривень.