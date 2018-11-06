За вбивство Катерини Гандзюк пропонували 5 тисяч доларів

Катерини Гандзюк пропонував виконавцям $5 тис.



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"Правоохоронці встановили особу продавця, у якого злочинці придбали знаряддя злочину – сірчану кислоту. Після опрацювання зображень камер спостереження було встановлено особу нападника", – зазначив голова Нацполіції України Сергій Князєв.



Організатора, двох його посібників та нападника затримано. Всі вони учасники АТО. У свою чергу, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що у замовленні вбивства Гандзюк підозрюють 12 осіб.



За словами Князєва, у липні цього року замовник запропонував виконавцю побити Катерину Гандзюк, пообіцявши винагороду $5 тис. Проте з часом плани злочинців змінилися і було прийнято рішення облити активістку сірчаною кислотою, яку нападник купив у місті Нова Каховка 26 липня.



Один зі співучасників мав чекати в автомобілі, інший спостерігати за територією біля будинку, а виконавець нападати.



Після вчинення злочину водій відвіз виконавця до Олешків. По дорозі нападник викинув взуття та пляшку від кислоти на березі річки Конка. Під час слідчих дій ці речові докази були вилучені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Замовник вбивствапропонував виконавцям $5 тис.Про це пишуть Факти "Правоохоронці встановили особу продавця, у якого злочинці придбали знаряддя злочину – сірчану кислоту. Після опрацювання зображень камер спостереження було встановлено особу нападника", – зазначив голова Нацполіції УкраїниОрганізатора, двох його посібників та нападника затримано. Всі вони учасники АТО. У свою чергу, генпрокурорзаявив, що у замовленні вбивства Гандзюк підозрюють 12 осіб.За словами Князєва, у липні цього року замовник запропонував виконавцю побити Катерину Гандзюк, пообіцявши винагороду $5 тис. Проте з часом плани злочинців змінилися і було прийнято рішення облити активістку сірчаною кислотою, яку нападник купив у місті Нова Каховка 26 липня.Один зі співучасників мав чекати в автомобілі, інший спостерігати за територією біля будинку, а виконавець нападати.Після вчинення злочину водій відвіз виконавця до Олешків. По дорозі нападник викинув взуття та пляшку від кислоти на березі річки Конка. Під час слідчих дій ці речові докази були вилучені.

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