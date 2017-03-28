Батьків запрошують стати громадськими спостерігачами під час проведення ЗНО на Волині
Сьогодні, 17:00
Волинян запрошують долучитися до громадського спостереження за зовнішнім незалежним оцінюванням, аби забезпечити відкритість та прозорість тестування.
Про це розповіла завідувач центру зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингових досліджень ВІППО Алла Корнейко.
Вона заначила, що вперше за останні роки у 2018 році ні громадські організації, ні представники волинських ЗМІ не скористалися правом спостерігати за проходженням тестування.
«Ми маємо величезну проблему. Вперше за історію ЗНО у Волинській області – жодного громадського спостерігача за всю основну сесію. Громадськими спостерігачами можуть бути батьки, педагогічна громадськість. Єдине, що потрібно – зареєструватися. Реєстрація проста, здійснюється на сайті Львівського регіонального центру. Ви будете присутні при найсвятіших процедурах – відкриття сейфу, діставання матеріалів, відкриття контейнеру. Це уже серйозні речі». – зауважила Алла Корнейко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це розповіла завідувач центру зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингових досліджень ВІППО Алла Корнейко.
Вона заначила, що вперше за останні роки у 2018 році ні громадські організації, ні представники волинських ЗМІ не скористалися правом спостерігати за проходженням тестування.
«Ми маємо величезну проблему. Вперше за історію ЗНО у Волинській області – жодного громадського спостерігача за всю основну сесію. Громадськими спостерігачами можуть бути батьки, педагогічна громадськість. Єдине, що потрібно – зареєструватися. Реєстрація проста, здійснюється на сайті Львівського регіонального центру. Ви будете присутні при найсвятіших процедурах – відкриття сейфу, діставання матеріалів, відкриття контейнеру. Це уже серйозні речі». – зауважила Алла Корнейко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Втрачений костел у Володимирці на фото 1920-х років
Сьогодні, 17:17
«Фокстрот» і Приват24 розпочали продаж подарункових карток*
Сьогодні, 17:05
Батьків запрошують стати громадськими спостерігачами під час проведення ЗНО на Волині
Сьогодні, 17:00
У Луцьку розказали, яких нововведень чекати від ЗНО у 2019 році
Сьогодні, 16:19