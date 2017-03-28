Батьків запрошують стати громадськими спостерігачами під час проведення ЗНО на Волині

Волинян запрошують долучитися до громадського спостереження за зовнішнім незалежним оцінюванням, аби забезпечити відкритість та прозорість тестування.Про це розповіла завідувач центру зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингових досліджень ВІППОВона заначила, що вперше за останні роки у 2018 році ні громадські організації, ні представники волинських ЗМІ не скористалися правом спостерігати за проходженням тестування.«Ми маємо величезну проблему. Вперше за історію ЗНО у Волинській області – жодного громадського спостерігача за всю основну сесію. Громадськими спостерігачами можуть бути батьки, педагогічна громадськість. Єдине, що потрібно – зареєструватися. Реєстрація проста, здійснюється на сайті Львівського регіонального центру. Ви будете присутні при найсвятіших процедурах – відкриття сейфу, діставання матеріалів, відкриття контейнеру. Це уже серйозні речі». – зауважила Алла Корнейко.