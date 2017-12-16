«Фокстрот» і Приват24 розпочали продаж подарункових карток*

З 30 жовтня оформити електронну подарункову картку номіналом від 100 до 1 000 грн можна в мобільній та у веб-версії Приват24 в розділі «Усі послуги» –> «Торговий центр» –> «Подарункові картки».Після купівлі сертифікат можна надіслати безпосередньо на електронну пошту одержувача, роздрукувати або подарувати в електронному вигляді. Такий корисний подарунок діє на онлайн- та офлайн-купівлі в усій мережі «Фокстрот».«Наше завдання – зробити купівлі у «Фокстрот» комфортними та збільшити кількість лояльних до бренда покупців, а партнерство з Приват24 сприяє його вирішенню, – коментує виконавчий директор «Фокстрот» В’ячеслав Поврозник. – Сервісні продукти, розроблені спільно з Приват24, підвищують ефективність комунікації з клієнтами, зміцнюють їхню прихильність. У майбутньому це дозволить мільйонам клієнтів банку отримувати привілеї від «Фокстрот», не виходячи з онлайн-банку».Подарункова картка «Фокстрот» діє без обмежень у понад 160 роздрібних магазинах «Фокстрот. Техніка для дому» по всій території України.