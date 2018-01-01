вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У луцькому будинку чоловік хоче вибити стіну проти волі мешканців

У луцькому будинку чоловік хоче вибити стіну проти волі мешканців
У луцькому будинку чоловік, попри небажання мешканців та відсутність відповідного рішення суду, хоче вибити стіну і мати вихід просто на проспект Волі.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла голова ОСББ «Центральне-Луцьк» Аліна Поліщук.

Конфлікт між мешканцями будинку на проспекті Волі, 12 та фактичним власником квартири Іваном Нідзельським триває вже кілька років. Самим же помешканням володіє його дружина Людмила. Чоловік здійснив реконструкцію квартири у торгово-офісне приміщення, отримавши згоду від кількох мешканців і натомість пообіцявши зробити ремонт у під’їзді. Цього люди не дочекалися й донині.

Коли квартира стала торгово-офісним приміщенням, волинянин зробив вихід зі свого вікна у двір, хоча люди виступали проти цього і судилися. Проте Феміда залишала позови без розгляду. З усіма скандальними питаннями розбирається не сам Нідзельський, а довірена особа чоловіка – Віталій Поліщук.

Тепер же Іван Нідзельський має намір влаштувати вихід на центральну вулицю міста. Однак для цього необхідно «захопити» стіну сусіднього приміщення, де донедавна розташовувався ломбард.

«Він б’є на те, що це місця загального користування. У 60-70 роках у будинку дійсно був наскрізний вихід, там сиділа консьєрж, проте згодом у всіх будинках вихід зробили лише в двори. Усі мешканці категорично проти того, аби з будинку був ще один вихід, їм достатньо під’їзду. Поряд знаходяться гральні заклади і люди побоюються, що молодики тепер заходитимуть у будинок», - зауважила Аліна Поліщук.

«Представник Нідзельського грозився вибити двері ломбарду. 25 жовтня у будинок прийшли люди в будівельній формі і сказали, що будуть ламати стіну. Представники ломбарду попросили не вчиняти ніяких дій до виселення. 2 листопада туди знову привезли робочих. Вони відбили штукатурку і під’їзді і зняли коробку з дверей. Ми підозрюємо, що будуть вибивати стіну. Тому ми написали заяву у поліцію про незаконні будівельні роботи», - додала вона.

Правоохоронці, своєю чергою, запевнили, що без рішення суду ніяких будівельних робіт розпочинати не мають права.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: конфлікт, Волі, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
В стіні дірки не буде - гарантія 100%. А в голові недільського і судимого екс-адвоката поліщука може дірка зявитись. Просто, з тим, щоб вони рахувались з членами ОСББ.
Відповісти
Це часом не батюшка з Собору?
Відповісти
Вибір редактора
Від і до: скільки у Луцьку коштують перші мандарини. ФОТО
Повідомили, хто загинув у перестрілці на луцькій автомийці
Квартирне питання в Луцьку 100 років тому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі під Луцьком авто збило пішохода
Сьогодні, 11:59
Резонансна аварія у Харкові: ще один потерпілий відмовився від претензій до Зайцевої
Сьогодні, 11:51
У луцькому будинку чоловік хоче вибити стіну проти волі мешканців
Сьогодні, 11:44
Голову Луцького міськрайонного суду урочисто провели у відставку. ФОТО
Сьогодні, 11:35
Генконсульство Польщі в Луцьку не працюватиме 12 листопада
Сьогодні, 11:27
Схожі новини
У Луцьку скаржаться на неналежний стан тротуару. ФОТО У Луцьку скаржаться на неналежний стан тротуару. ФОТО
08 жовтень, 09:38
У Луцьку – аварія. ФОТО У Луцьку – аварія. ФОТО
05 вересень, 16:45
Відомий психолог у Луцьку заявила про тиск і звільняється з роботи Відомий психолог у Луцьку заявила про тиск і звільняється з роботи
04 вересень, 05:07
Конфлікт на Центральному ринку в Луцьку: ділять охорону Конфлікт на Центральному ринку в Луцьку: ділять охорону
03 вересень, 22:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Наркотики, гвинтівка і ніж: волинянина «потрусили» поліцейські
Сьогодні, 12:55
 0
Масова стрілянина у барі в Каліфорнії: є поранені
Сьогодні, 12:38
 0
Суд не покарав 19-річну волинянку, яка збила автівкою жінку з дитиною
Сьогодні, 12:15
 0
На Волині «на гарячому» спіймали чоловіка, який вирубував дерева
Сьогодні, 12:00
 0
У селі під Луцьком авто збило пішохода
Сьогодні, 11:59
 0
Медіа
відео
1/8