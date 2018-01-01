У луцькому будинку чоловік хоче вибити стіну проти волі мешканців

У луцькому будинку чоловік, попри небажання мешканців та відсутність відповідного рішення суду, хоче вибити стіну і мати вихід просто на проспект Волі.Про це у коментарірозповіла голова ОСББ «Центральне-Луцьк»Конфлікт між мешканцями будинку на проспекті Волі, 12 та фактичним власником квартиритриває вже кілька років. Самим же помешканням володіє його дружина. Чоловік здійснив реконструкцію квартири у торгово-офісне приміщення, отримавши згоду від кількох мешканців і натомість пообіцявши зробити ремонт у під’їзді. Цього люди не дочекалися й донині.Коли квартира стала торгово-офісним приміщенням, волинянин зробив вихід зі свого вікна у двір, хоча люди виступали проти цього і судилися. Проте Феміда залишала позови без розгляду. З усіма скандальними питаннями розбирається не сам Нідзельський, а довірена особа чоловіка –Тепер же Іван Нідзельський має намір влаштувати вихід на центральну вулицю міста. Однак для цього необхідно «захопити» стіну сусіднього приміщення, де донедавна розташовувався ломбард.«Він б’є на те, що це місця загального користування. У 60-70 роках у будинку дійсно був наскрізний вихід, там сиділа консьєрж, проте згодом у всіх будинках вихід зробили лише в двори. Усі мешканці категорично проти того, аби з будинку був ще один вихід, їм достатньо під’їзду. Поряд знаходяться гральні заклади і люди побоюються, що молодики тепер заходитимуть у будинок», - зауважила Аліна Поліщук.«Представник Нідзельського грозився вибити двері ломбарду. 25 жовтня у будинок прийшли люди в будівельній формі і сказали, що будуть ламати стіну. Представники ломбарду попросили не вчиняти ніяких дій до виселення. 2 листопада туди знову привезли робочих. Вони відбили штукатурку і під’їзді і зняли коробку з дверей. Ми підозрюємо, що будуть вибивати стіну. Тому ми написали заяву у поліцію про незаконні будівельні роботи», - додала вона.Правоохоронці, своєю чергою, запевнили, що без рішення суду ніяких будівельних робіт розпочинати не мають права.