Чемпіонка світу з Волині отримала почесне звання. ФОТО

Марині Мажулі присвоїли звання «Почесний громадянин Ратнівського району».



Про це йдеться у повідомленні на сторінці Ратнівської районної ради у соціальній мережі Facebook.



Майстру спорту України з параканое, дворазовій чемпіонці України з параканое, чемпіонці світу з параканое 2018 року Марині Мажулі присвоїли звання «Почесний громадянин Ратнівського району».



Голова райради Михайло Макарук привітав Марину з цим почесним званням та вручив нагрудний знак.



Депутати райради також вирішили звернутися з клопотанням до Волинської обласної ради про присвоєння Мажулі звання «Почесний громадянин Волині».





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