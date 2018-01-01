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Чемпіонка світу з Волині отримала почесне звання. ФОТО

Чемпіонка світу з Волині отримала почесне звання. ФОТО
Чемпіонці світу з параканое, волинянці Марині Мажулі присвоїли звання «Почесний громадянин Ратнівського району».

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Ратнівської районної ради у соціальній мережі Facebook.

Майстру спорту України з параканое, дворазовій чемпіонці України з параканое, чемпіонці світу з параканое 2018 року Марині Мажулі присвоїли звання «Почесний громадянин Ратнівського району».

Голова райради Михайло Макарук привітав Марину з цим почесним званням та вручив нагрудний знак.

Депутати райради також вирішили звернутися з клопотанням до Волинської обласної ради про присвоєння Мажулі звання «Почесний громадянин Волині».


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Теги: спорт, Волинь
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Коментарі 1
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чемпіонам світу дають житло. автомобіль та гроші. а у нас депутати вирішили.... що вони можуть вирішити? дати звання? хай собі візьмуть кудись...
сесію скликати в луцьку та віддати чемпіону все що треба. думайте хдепутити!!!
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