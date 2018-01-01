Чемпіонка світу з Волині отримала почесне звання. ФОТО
Сьогодні, 21:05
Чемпіонці світу з параканое, волинянці Марині Мажулі присвоїли звання «Почесний громадянин Ратнівського району».
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Ратнівської районної ради у соціальній мережі Facebook.
Майстру спорту України з параканое, дворазовій чемпіонці України з параканое, чемпіонці світу з параканое 2018 року Марині Мажулі присвоїли звання «Почесний громадянин Ратнівського району».
Голова райради Михайло Макарук привітав Марину з цим почесним званням та вручив нагрудний знак.
Депутати райради також вирішили звернутися з клопотанням до Волинської обласної ради про присвоєння Мажулі звання «Почесний громадянин Волині».
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці Ратнівської районної ради у соціальній мережі Facebook.
Майстру спорту України з параканое, дворазовій чемпіонці України з параканое, чемпіонці світу з параканое 2018 року Марині Мажулі присвоїли звання «Почесний громадянин Ратнівського району».
Голова райради Михайло Макарук привітав Марину з цим почесним званням та вручив нагрудний знак.
Депутати райради також вирішили звернутися з клопотанням до Волинської обласної ради про присвоєння Мажулі звання «Почесний громадянин Волині».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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сесію скликати в луцьку та віддати чемпіону все що треба. думайте хдепутити!!!