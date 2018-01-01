Незаконна реклама у Луцьку обернулася адмінпротоколами. ФОТО





Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.



Інспектори департаменту знайшли незаконну рекламу на електроопорах проспекту Президента Грушевського та на вулиці Ветеранів.



Порушників п.п. 2.5.5.1.11. «Правил благоустрою міста Луцька» муніципалам вдалося виявити досить швидко.



За незаконне розміщення рекламоносіїв вони склали на них адміністративні протоколи за ст. 152 КУпАП.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рекламну продукцію, розміщену без належних дозвільних документів, сьогодні, 9 листопада, виявили луцькі муніципали.Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.Інспектори департаменту знайшли незаконну рекламу на електроопорах проспекту Президента Грушевського та на вулиці Ветеранів.Порушників п.п. 2.5.5.1.11. «Правил благоустрою міста Луцька» муніципалам вдалося виявити досить швидко.За незаконне розміщення рекламоносіїв вони склали на них адміністративні протоколи за ст. 152 КУпАП.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію