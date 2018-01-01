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Незаконна реклама у Луцьку обернулася адмінпротоколами. ФОТО

Незаконна реклама у Луцьку обернулася адмінпротоколами. ФОТО
Рекламну продукцію, розміщену без належних дозвільних документів, сьогодні, 9 листопада, виявили луцькі муніципали.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.

Інспектори департаменту знайшли незаконну рекламу на електроопорах проспекту Президента Грушевського та на вулиці Ветеранів.

Порушників п.п. 2.5.5.1.11. «Правил благоустрою міста Луцька» муніципалам вдалося виявити досить швидко.

За незаконне розміщення рекламоносіїв вони склали на них адміністративні протоколи за ст. 152 КУпАП.


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Теги: муніципали, Луцьк
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