Луцькі баскетболісти перемогли на виїзді «Черкаських мавп»





Про це йдеться у повідомленні на сторінці клубу у соціальній мережі Facebook.



Матч першого етапу у Вищій лізі відбувся сьогодні, 9 листопада. Луцькі баскетболісти провели виїзну зустріч проти «Черкаських мавп-2» і здобули важку перемогу із рахунком 78:75.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Баскетбольний клуб «Старий Луцьк» здобув перемогу у матчі проти «Черкаських мавп-2» із рахунком 78:75.Про це йдеться у повідомленні на сторінці клубу у соціальній мережі Facebook.Матч першого етапу у Вищій лізі відбувся сьогодні, 9 листопада. Луцькі баскетболісти провели виїзну зустріч проти «Черкаських мавп-2» і здобули важку перемогу із рахунком 78:75.

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