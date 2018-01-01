Луцькі баскетболісти перемогли на виїзді «Черкаських мавп»
Сьогодні, 21:26
Баскетбольний клуб «Старий Луцьк» здобув перемогу у матчі проти «Черкаських мавп-2» із рахунком 78:75.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці клубу у соціальній мережі Facebook.
Матч першого етапу у Вищій лізі відбувся сьогодні, 9 листопада. Луцькі баскетболісти провели виїзну зустріч проти «Черкаських мавп-2» і здобули важку перемогу із рахунком 78:75.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці клубу у соціальній мережі Facebook.
Матч першого етапу у Вищій лізі відбувся сьогодні, 9 листопада. Луцькі баскетболісти провели виїзну зустріч проти «Черкаських мавп-2» і здобули важку перемогу із рахунком 78:75.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Опублікували фото вечірнього Луцька у тумані
Сьогодні, 21:48
Оповита туманом дитяча залізниця в Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 21:40
Луцькі баскетболісти перемогли на виїзді «Черкаських мавп»
Сьогодні, 21:26
Незаконна реклама у Луцьку обернулася адмінпротоколами. ФОТО
Сьогодні, 21:13
Чемпіонка світу з Волині отримала почесне звання. ФОТО
Сьогодні, 21:05
Медіа