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Луцькі баскетболісти перемогли на виїзді «Черкаських мавп»

Луцькі баскетболісти перемогли на виїзді «Черкаських мавп»
Баскетбольний клуб «Старий Луцьк» здобув перемогу у матчі проти «Черкаських мавп-2» із рахунком 78:75.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці клубу у соціальній мережі Facebook.

Матч першого етапу у Вищій лізі відбувся сьогодні, 9 листопада. Луцькі баскетболісти провели виїзну зустріч проти «Черкаських мавп-2» і здобули важку перемогу із рахунком 78:75.

Луцькі баскетболісти перемогли на виїзді «Черкаських мавп»

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Теги: баскетбол, Луцьк
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