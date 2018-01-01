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Мешканці сіл біля Луцька через аварію сидять без світла

Мешканці сіл біля Луцька через аварію сидять без світла
Чимало мешканців сіл у Луцькому районі опинилися без світла через аварію на електромережі.

Про це повідомили у кол-центрі ПАТ «Волиньобленерго».

Мешканці прилеглих до Луцька сіл у соціальних мережах повідомляють про те, що ввечері 9 листопада зникло світло. Знеструмленими частково виявилися зокрема Городище, Гірка Полонка.

У кол-центрі «Волиньобленерго» повідомили, що аварійне пошкодження на лінії електромереж спричинило велику кількість відключень у Луцькому районі.

Наразі фахівці відновлюють електропостачання.

Світло в населених пунктах з’явиться вже 10 листопада орієнтовно близько 01:00.

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Теги: світло, Волинь
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