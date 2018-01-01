Мешканці сіл біля Луцька через аварію сидять без світла





Про це повідомили у кол-центрі ПАТ «Волиньобленерго».



Мешканці прилеглих до Луцька сіл у соціальних мережах повідомляють про те, що ввечері 9 листопада зникло світло. Знеструмленими частково виявилися зокрема Городище, Гірка Полонка.



У кол-центрі «Волиньобленерго» повідомили, що аварійне пошкодження на лінії електромереж спричинило велику кількість відключень у Луцькому районі.



Наразі фахівці відновлюють електропостачання.



Світло в населених пунктах з’явиться вже 10 листопада орієнтовно близько 01:00.



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