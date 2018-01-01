Мешканці сіл біля Луцька через аварію сидять без світла
Сьогодні, 23:05
Чимало мешканців сіл у Луцькому районі опинилися без світла через аварію на електромережі.
Про це повідомили у кол-центрі ПАТ «Волиньобленерго».
Мешканці прилеглих до Луцька сіл у соціальних мережах повідомляють про те, що ввечері 9 листопада зникло світло. Знеструмленими частково виявилися зокрема Городище, Гірка Полонка.
У кол-центрі «Волиньобленерго» повідомили, що аварійне пошкодження на лінії електромереж спричинило велику кількість відключень у Луцькому районі.
Наразі фахівці відновлюють електропостачання.
Світло в населених пунктах з’явиться вже 10 листопада орієнтовно близько 01:00.
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Про це повідомили у кол-центрі ПАТ «Волиньобленерго».
Мешканці прилеглих до Луцька сіл у соціальних мережах повідомляють про те, що ввечері 9 листопада зникло світло. Знеструмленими частково виявилися зокрема Городище, Гірка Полонка.
У кол-центрі «Волиньобленерго» повідомили, що аварійне пошкодження на лінії електромереж спричинило велику кількість відключень у Луцькому районі.
Наразі фахівці відновлюють електропостачання.
Світло в населених пунктах з’явиться вже 10 листопада орієнтовно близько 01:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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