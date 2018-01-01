У Луцьку – фестиваль пісні і танцю національних меншин. ВІДЕО
Сьогодні, 17:20
У луцькому Палаці культури сьогодні, 10 листопада, відбувся фестиваль-конкурс пісні й танцю національних меншин. Його учасниками стали 42 колективи з усієї області.
Про це йдеться у відео на сторінці телеканалу UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.
Директор Волинського центру естетичного виховання учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів Оксана Дідик розповіла: «Три роки поспіль ми проводимо такий конкурс. На сьогодні ми не маємо можливості проводити його на всеукраїнському масштабі, але є така мрія, є таке бачення, що раз у три роки ми його все таки будем проводити як відкритий всеукраїнський конкурс.
Член журі Василь Шкоба зізнався, що дуже важко оцінити, який номер ліпший. «У кожного – своя культура, у кожній культурі – свої звичаї», - зазначив він.
Маленькі учасниці конкурсу із села Зимне займаються танцями вже 4-5 років. Дівчатка представляють колектив «Дивограй» і виконували на сцені «Краков’як».
Як усе відбувалося – у відео.
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Про це йдеться у відео на сторінці телеканалу UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.
Директор Волинського центру естетичного виховання учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів Оксана Дідик розповіла: «Три роки поспіль ми проводимо такий конкурс. На сьогодні ми не маємо можливості проводити його на всеукраїнському масштабі, але є така мрія, є таке бачення, що раз у три роки ми його все таки будем проводити як відкритий всеукраїнський конкурс.
Член журі Василь Шкоба зізнався, що дуже важко оцінити, який номер ліпший. «У кожного – своя культура, у кожній культурі – свої звичаї», - зазначив він.
Маленькі учасниці конкурсу із села Зимне займаються танцями вже 4-5 років. Дівчатка представляють колектив «Дивограй» і виконували на сцені «Краков’як».
Як усе відбувалося – у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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