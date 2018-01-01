Лучанка перетворила канали центрального парку на каналізацію

У Луцьку жінка зливала каналізаційні відходи у канави парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.Замість того, щоб викачувати каналізаційні відходи, у Луцьку жінка зливала їх у меліораційну систему центрального парку. Факт забруднення території загального користування виявили муніципали на вулиці Замковій, 5.Свої дії у розмові з інспекторами пояснили не зуміла, а про наслідки завданої шкоди водоймам парку не думала.Жінка порушила Правила благоустрою Луцька, за що була покарана адміністративним протоколом за ст. 152 КУпАП.