Лучанка перетворила канали центрального парку на каналізацію
Сьогодні, 17:12
У Луцьку жінка зливала каналізаційні відходи у канави парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.
Замість того, щоб викачувати каналізаційні відходи, у Луцьку жінка зливала їх у меліораційну систему центрального парку. Факт забруднення території загального користування виявили муніципали на вулиці Замковій, 5.
Свої дії у розмові з інспекторами пояснили не зуміла, а про наслідки завданої шкоди водоймам парку не думала.
Жінка порушила Правила благоустрою Луцька, за що була покарана адміністративним протоколом за ст. 152 КУпАП.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.
Замість того, щоб викачувати каналізаційні відходи, у Луцьку жінка зливала їх у меліораційну систему центрального парку. Факт забруднення території загального користування виявили муніципали на вулиці Замковій, 5.
Свої дії у розмові з інспекторами пояснили не зуміла, а про наслідки завданої шкоди водоймам парку не думала.
Жінка порушила Правила благоустрою Луцька, за що була покарана адміністративним протоколом за ст. 152 КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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