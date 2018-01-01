Спритник у Луцьку влаштував у гаражі «наливайку». ФОТО
Сьогодні, 17:37
Працівники муніципальної варти у Луцьку виявили гараж, в якому торгували сурогатним спиртним.
Про це йдеться у повідомленні насторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.
У Луцьку торгували сурогатом з гаража. «Наливайку» виявили інспектори відділу демонтажів департаменту муніципальної варти Луцька в гаражному кооперативі «Автомобіліст 2» , що на вулиці Карпенка-Карого, 10.
В продавця вилучено близько 30 літрів алкогольної продукції сумнівної якості. На чоловіка склали адміністративний протокол за ч. 3 ст 156 КУпАП.
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Про це йдеться у повідомленні насторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.
У Луцьку торгували сурогатом з гаража. «Наливайку» виявили інспектори відділу демонтажів департаменту муніципальної варти Луцька в гаражному кооперативі «Автомобіліст 2» , що на вулиці Карпенка-Карого, 10.
В продавця вилучено близько 30 літрів алкогольної продукції сумнівної якості. На чоловіка склали адміністративний протокол за ч. 3 ст 156 КУпАП.
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