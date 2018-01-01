Спритник у Луцьку влаштував у гаражі «наливайку». ФОТО





Про це йдеться у повідомленні насторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.



У Луцьку торгували сурогатом з гаража. «Наливайку» виявили інспектори відділу демонтажів департаменту муніципальної варти Луцька в гаражному кооперативі «Автомобіліст 2» , що на вулиці Карпенка-Карого, 10.



В продавця вилучено близько 30 літрів алкогольної продукції сумнівної якості. На чоловіка склали адміністративний протокол за ч. 3 ст 156 КУпАП.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники муніципальної варти у Луцьку виявили гараж, в якому торгували сурогатним спиртним.Про це йдеться у повідомленні насторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.У Луцьку торгували сурогатом з гаража. «Наливайку» виявили інспектори відділу демонтажів департаменту муніципальної варти Луцька в гаражному кооперативі «Автомобіліст 2» , що на вулиці Карпенка-Карого, 10.В продавця вилучено близько 30 літрів алкогольної продукції сумнівної якості. На чоловіка склали адміністративний протокол за ч. 3 ст 156 КУпАП.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію