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Спритник у Луцьку влаштував у гаражі «наливайку». ФОТО

Спритник у Луцьку влаштував у гаражі «наливайку». ФОТО
Працівники муніципальної варти у Луцьку виявили гараж, в якому торгували сурогатним спиртним.

Про це йдеться у повідомленні насторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.

У Луцьку торгували сурогатом з гаража. «Наливайку» виявили інспектори відділу демонтажів департаменту муніципальної варти Луцька в гаражному кооперативі «Автомобіліст 2» , що на вулиці Карпенка-Карого, 10.

В продавця вилучено близько 30 літрів алкогольної продукції сумнівної якості. На чоловіка склали адміністративний протокол за ч. 3 ст 156 КУпАП.


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Теги: муніципали, Луцьк
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