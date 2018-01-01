Фура злетіла в кювет: постраждав волинянин
Сьогодні, 17:41
У дорожньо-транспортній пригоді, що сталася поблизу села Полиці на Рівненщині, постраждав мешканець Ковеля.
Про це повідомили у СК ГУНП Рівненської області.
Поблизу села Полиці, що у Володимирецькому районі на Рівненщині, водій «Scania» не вибрав безпечну швидкість, не дотримався безпечної дистанції і, аби уникнути зіткнення із автомобілем, що рухався попереду, з’їхав у кювет.
В результаті ДТП, водій вантажівки, 44-річний житель Ковеля отримав перелом ключиці.
За фактом порушення правил дорожнього руху у поліції розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.
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Про це повідомили у СК ГУНП Рівненської області.
Поблизу села Полиці, що у Володимирецькому районі на Рівненщині, водій «Scania» не вибрав безпечну швидкість, не дотримався безпечної дистанції і, аби уникнути зіткнення із автомобілем, що рухався попереду, з’їхав у кювет.
В результаті ДТП, водій вантажівки, 44-річний житель Ковеля отримав перелом ключиці.
За фактом порушення правил дорожнього руху у поліції розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.
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