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Фура злетіла в кювет: постраждав волинянин

Фура злетіла в кювет: постраждав волинянин
У дорожньо-транспортній пригоді, що сталася поблизу села Полиці на Рівненщині, постраждав мешканець Ковеля.

Про це повідомили у СК ГУНП Рівненської області.

Поблизу села Полиці, що у Володимирецькому районі на Рівненщині, водій «Scania» не вибрав безпечну швидкість, не дотримався безпечної дистанції і, аби уникнути зіткнення із автомобілем, що рухався попереду, з’їхав у кювет.

В результаті ДТП, водій вантажівки, 44-річний житель Ковеля отримав перелом ключиці.

За фактом порушення правил дорожнього руху у поліції розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

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Теги: ДТП, Волинь
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