Де у Луцьку не буде світла 12 листопада





Про це йдеться на сайті луцької міськради.



Як повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, у понеділок, 12 листопада, буде припинене електропостачання за такими адресами:



9.00 - 13.00- вул. Вахтангова, 12а, 10а



10:00 - вул. Січова



13.00 - 17.00- вул. А. Марцинюка, вул. Стуса, вул. Сосюри, вул. Ківерцівська, 47-81

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У понеділок 6 вулиць Луцька залишаться без світла.Про це йдеться на сайті луцької міськради.Як повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, у понеділок, 12 листопада, буде припинене електропостачання за такими адресами:9.00 - 13.00- вул. Вахтангова, 12а, 10а10:00 - вул. Січова13.00 - 17.00- вул. А. Марцинюка, вул. Стуса, вул. Сосюри, вул. Ківерцівська, 47-81

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