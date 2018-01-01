Де у Луцьку не буде світла 12 листопада
Сьогодні, 19:00
У понеділок 6 вулиць Луцька залишаться без світла.
Про це йдеться на сайті луцької міськради.
Як повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, у понеділок, 12 листопада, буде припинене електропостачання за такими адресами:
9.00 - 13.00- вул. Вахтангова, 12а, 10а
10:00 - вул. Січова
13.00 - 17.00- вул. А. Марцинюка, вул. Стуса, вул. Сосюри, вул. Ківерцівська, 47-81
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Про це йдеться на сайті луцької міськради.
Як повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, у понеділок, 12 листопада, буде припинене електропостачання за такими адресами:
9.00 - 13.00- вул. Вахтангова, 12а, 10а
10:00 - вул. Січова
13.00 - 17.00- вул. А. Марцинюка, вул. Стуса, вул. Сосюри, вул. Ківерцівська, 47-81
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