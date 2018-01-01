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День студента у «Промені»*

День студента у «Промені»*
17 листопада о 21:00 у Grand Central, що на 4-му поверсі розважального центру «Промінь», відбудеться студентська вечірка «Grand Student's Day».

Тут розважатимуть DjBaks, Mc Roma Martin та Mc Roma Twin.

Кав’ярня Ring Coffee також вгощатиме пуншем всього за 25 грн, а на барнійстійці Grand Central на всіх чекатимуть ШОТИ «на халяву» від Ring Cafe.

Також на цій вечірці відбудеться розіграш стипендії у 5000 грн від «Променя».

Деталі розіграшу тут: https://www.instagram.com/p/Bp2BCToB3Hs/

День студента у «Промені»*

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Теги: Промінь
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